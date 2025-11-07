Ignora tráiler la luz ámbar y causa choque en el periférico LEA de Saltillo

Un camión de doble remolque impactó la tarde de este viernes contra una camioneta que ya había iniciado su avance sobre la lateral del periférico Luis Echeverría Álvarez, a la altura del cruce con Miguel Hidalgo, en Saltillo.

Personal de la Cruz Roja atendió a Jesús David ¨N¨, de 38 años, quien se dirigía a su domicilio en la colonia Miguel Hidalgo a bordo de su camioneta Ford S-10. El conductor circulaba con la luz en verde desde el periférico.

Jesús David relató que avanzaba cuando de pronto vio que el tráiler de la empresa TR Logística y Carga no se detuvo y golpeó la parte lateral derecha de su vehículo, mientras que la cabina del camión se incorporó a los carriles con dirección a Emilio Arizpe de la Maza.