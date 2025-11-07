Ignora tráiler la luz ámbar y causa choque en el periférico LEA de Saltillo

Saltillo
/ 7 noviembre 2025
    Ignora tráiler la luz ámbar y causa choque en el periférico LEA de Saltillo
    El conductor de una camioneta Ford S-10 resultó lesionado tras ser impactado por un tráiler de doble remolque sobre el periférico Luis Echeverría, en Saltillo. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

La aseguradora del camión de doble remolque de la empresa TR Logística y Carga estableció un convenio que cubriera los daños y gastos médicos

Un camión de doble remolque impactó la tarde de este viernes contra una camioneta que ya había iniciado su avance sobre la lateral del periférico Luis Echeverría Álvarez, a la altura del cruce con Miguel Hidalgo, en Saltillo.

Personal de la Cruz Roja atendió a Jesús David ¨N¨, de 38 años, quien se dirigía a su domicilio en la colonia Miguel Hidalgo a bordo de su camioneta Ford S-10. El conductor circulaba con la luz en verde desde el periférico.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: resguardan a tres menores tras incendio provocado por su madre en vivienda familiar

Jesús David relató que avanzaba cuando de pronto vio que el tráiler de la empresa TR Logística y Carga no se detuvo y golpeó la parte lateral derecha de su vehículo, mientras que la cabina del camión se incorporó a los carriles con dirección a Emilio Arizpe de la Maza.

$!Paramédicos de la Cruz Roja atendieron a Jesús David “N”, de 38 años, luego del choque registrado a la altura del cruce con Miguel Hidalgo.
Paramédicos de la Cruz Roja atendieron a Jesús David “N”, de 38 años, luego del choque registrado a la altura del cruce con Miguel Hidalgo. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

El conductor fue valorado por los socorristas y decidió permanecer en el lugar para esperar a la aseguradora del transporte de carga, a fin de establecer un convenio que cubriera los daños y gastos médicos.

$!El tráiler de la empresa TR Logística y Carga golpeó la parte lateral de la camioneta al incorporarse a los carriles con dirección a Emilio Arizpe de la Maza.
El tráiler de la empresa TR Logística y Carga golpeó la parte lateral de la camioneta al incorporarse a los carriles con dirección a Emilio Arizpe de la Maza. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

El tráfico se vio afectado por varios minutos, hasta que elementos de la Policía Municipal de Tránsito arribaron para mover los vehículos y liberar la circulación, evitando así un posible nuevo accidente.

Temas


Policía
Seguridad
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El nuevo C2 municipal opera con más de 400 cámaras conectadas al sistema estatal.

Transporte gratuito, vigilancia moderna y clínicas sociales, dibujan nuevo rostro de Ramos Arizpe
Autoridades municipales realizan reuniones vecinales en distintos sectores de Saltillo para atender inquietudes sobre seguridad.

Con 123 mil personas en red de WhatsApp, Saltillo consolida la mayor red ciudadana del país

Brigadas de salud realizan fumigación en colonias con mayor presencia del mosquito transmisor.

Aumentan a 155 los casos de dengue en la Región Centro de Coahuila en lo que va del año
El investigador Eduardo Lara Reimers, explicó la importancia de espacios seguros y educación para un consumo responsable.

Educar, regular y abrir espacios: el reto de Coahuila frente al consumo de cannabis
Técnicos del Simas Torreón trabajaron de forma ininterrumpida para concluir antes de lo previsto la reparación del pozo 7R.

Reanuda operación la bomba 7R en Torreón tras varios días de reparaciones

A pesar de las reformas, pocas denuncias por maltrato animal llegan a sentencia.

Coahuila, entre los ladridos del amor y los gritos del maltrato
Un avión desciende para aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles | FOTO: EFE

Esta es la lista de aeropuertos en EU, afectados por la reducción del tráfico aéreo

Paz y justicia

Paz y justicia