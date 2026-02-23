Ignora transporte de personal el alto y provoca choque en Saltillo; deja nueve lesionados

Nueve personas resultaron lesionadas, dos de ellas trasladadas a un hospital en ambulancia, luego de un accidente vial registrado la mañana de este lunes en el cruce de la carretera Los Valdés y el bulevar Los Pastores, en Saltillo.

Conforme a los primeros reportes, el percance ocurrió cuando un vehículo de transporte que circulaba sobre Los Valdés, conducido por Juan Andrés ¨N¨, de 25 años, no respetó el señalamiento de alto en la intersección mencionada, lo que derivó en el impacto contra un automóvil Mazda.

