Ignora transporte de personal el alto y provoca choque en Saltillo; deja nueve lesionados

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 23 febrero 2026
    Ignora transporte de personal el alto y provoca choque en Saltillo; deja nueve lesionados
    El automóvil Mazda terminó proyectado hacia la banqueta tras el impacto. ULISES MARTÍNEZ

Dos de los nueve lesionados fueron trasladados en ambulancia a un hospital para recibir atención médica tras el accidente registrado en el cruce

Nueve personas resultaron lesionadas, dos de ellas trasladadas a un hospital en ambulancia, luego de un accidente vial registrado la mañana de este lunes en el cruce de la carretera Los Valdés y el bulevar Los Pastores, en Saltillo.

Conforme a los primeros reportes, el percance ocurrió cuando un vehículo de transporte que circulaba sobre Los Valdés, conducido por Juan Andrés ¨N¨, de 25 años, no respetó el señalamiento de alto en la intersección mencionada, lo que derivó en el impacto contra un automóvil Mazda.

TE PUEDE INTERESAR: Vuelca vehículo tras falla mecánica en paso a desnivel, en Saltillo

$!Dos de los lesionados fueron trasladados en ambulancia a un hospital para valoración médica.
Dos de los lesionados fueron trasladados en ambulancia a un hospital para valoración médica. ULISES MARTÍNEZ

Tras la colisión, el Mazda, conducido por Fernando ¨N¨, de 36 años, fue proyectado hacia la banqueta. El conductor de esta unidad presentó lesiones que no fueron consideradas de gravedad por los paramédicos que acudieron al lugar.

$!Paramédicos brindaron atención a nueve personas tras el choque en Los Valdés y Los Pastores.
Paramédicos brindaron atención a nueve personas tras el choque en Los Valdés y Los Pastores. ULISES MARTÍNEZ

Elementos de emergencia y de Tránsito se movilizaron para atender a los lesionados y abanderar la zona, a fin de evitar otro incidente mientras se realizaban las labores de auxilio y el retiro de los vehículos involucrados.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


accidentes viales
Choques
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Vendiendo humo

Vendiendo humo
true

Sin ‘El Mencho’, nuevo frente de guerra
true

POLITICÓN: Descabezan cártel en Jalisco... pero no pueden garantizar la seguridad ciudadana; Coahuila responde con blindaje
Federico Fernández Montañez, Fiscal General del Estado, informó sobre el despliegue de 10 mil elementos para reforzar la seguridad en Coahuila.

Blindan Coahuila con 10 mil efectivos tras operativos federales y tensiones nacionales
El presidente de Estados Unidos llamó a México a reforzar sus acciones contra el narcotráfico tras la violencia registrada después de la muerte de “El Mencho”, líder del CJNG.

Trump pide a México a ’intensificar’ sus esfuerzos contra los cárteles y las drogas
Combates del boxeo amateur marcaron la definición de finalistas en Saltillo.

Quedan listas las finales del Torneo de Box Auténticos Novatos 2026 en Saltillo
El flujo de petroleros hacia la isla casi ha cesado, dejando las estaciones de servicio vacías y a la nación al borde de una crisis humanitaria y energética sin precedentes.

Un nuevo bloqueo de EU está sofocando a Cuba
La exhibición de BYD en Auto Shanghai 2025, en Shanghái, China, el 23 de abril de 2025.

Las acciones caen. Las ventas se enfrían. ¿Qué pasa en el mercado chino de vehículos eléctricos?