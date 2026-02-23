Ignora transporte de personal el alto y provoca choque en Saltillo; deja nueve lesionados
Dos de los nueve lesionados fueron trasladados en ambulancia a un hospital para recibir atención médica tras el accidente registrado en el cruce
Nueve personas resultaron lesionadas, dos de ellas trasladadas a un hospital en ambulancia, luego de un accidente vial registrado la mañana de este lunes en el cruce de la carretera Los Valdés y el bulevar Los Pastores, en Saltillo.
Conforme a los primeros reportes, el percance ocurrió cuando un vehículo de transporte que circulaba sobre Los Valdés, conducido por Juan Andrés ¨N¨, de 25 años, no respetó el señalamiento de alto en la intersección mencionada, lo que derivó en el impacto contra un automóvil Mazda.
Tras la colisión, el Mazda, conducido por Fernando ¨N¨, de 36 años, fue proyectado hacia la banqueta. El conductor de esta unidad presentó lesiones que no fueron consideradas de gravedad por los paramédicos que acudieron al lugar.
Elementos de emergencia y de Tránsito se movilizaron para atender a los lesionados y abanderar la zona, a fin de evitar otro incidente mientras se realizaban las labores de auxilio y el retiro de los vehículos involucrados.