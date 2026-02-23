Vuelca vehículo tras falla mecánica en paso a desnivel, en Saltillo

Saltillo
/ 23 febrero 2026
    Vuelca vehículo tras falla mecánica en paso a desnivel, en Saltillo
    El percance se registró alrededor de las 22:30 horas en el paso a desnivel junto a Plaza Nogalera. MARTÍN ROJAS

El conductor resultó ileso tras el accidente y los cuerpos de emergencia atendieron la situación de manera inmediata, mientras Tránsito Municipal restablecía la circulación

Un aparatoso accidente se registró la noche de este domingo en el paso a desnivel junto a Plaza Nogalera, luego de que un vehículo presentara una presunta falla mecánica que provocó su volcadura, en Saltillo.

El percance ocurrió alrededor de las 22:30 horas, cuando el conductor circulaba sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez con dirección de poniente a norte. De acuerdo con los primeros reportes, una junta del automóvil se desprendió repentinamente, lo que ocasionó que el automovilista perdiera el control del volante.

TE PUEDE INTERESAR: Investigan muerte de menor en Saltillo

$!Elementos de Tránsito Municipal realizaron maniobras para retirar el automóvil y liberar la circulación.
Elementos de Tránsito Municipal realizaron maniobras para retirar el automóvil y liberar la circulación. MARTÍN ROJAS

Tras desviarse, la unidad se impactó contra el muro de concreto del paso a desnivel y terminó volcada sobre la vialidad, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia.

$!El impacto contra el muro de concreto provocó la volcadura del vehículo.
El impacto contra el muro de concreto provocó la volcadura del vehículo. MARTÍN ROJAS

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para valorar al conductor, quien, afortunadamente, no presentó lesiones de gravedad pese a lo aparatoso del accidente.

Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento de los hechos y realizaron maniobras para retirar el vehículo y restablecer la circulación en la zona.

