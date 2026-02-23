Vuelca vehículo tras falla mecánica en paso a desnivel, en Saltillo

Un aparatoso accidente se registró la noche de este domingo en el paso a desnivel junto a Plaza Nogalera, luego de que un vehículo presentara una presunta falla mecánica que provocó su volcadura, en Saltillo.

El percance ocurrió alrededor de las 22:30 horas, cuando el conductor circulaba sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez con dirección de poniente a norte. De acuerdo con los primeros reportes, una junta del automóvil se desprendió repentinamente, lo que ocasionó que el automovilista perdiera el control del volante.

