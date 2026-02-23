Vuelca vehículo tras falla mecánica en paso a desnivel, en Saltillo
El conductor resultó ileso tras el accidente y los cuerpos de emergencia atendieron la situación de manera inmediata, mientras Tránsito Municipal restablecía la circulación
Un aparatoso accidente se registró la noche de este domingo en el paso a desnivel junto a Plaza Nogalera, luego de que un vehículo presentara una presunta falla mecánica que provocó su volcadura, en Saltillo.
El percance ocurrió alrededor de las 22:30 horas, cuando el conductor circulaba sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez con dirección de poniente a norte. De acuerdo con los primeros reportes, una junta del automóvil se desprendió repentinamente, lo que ocasionó que el automovilista perdiera el control del volante.
Tras desviarse, la unidad se impactó contra el muro de concreto del paso a desnivel y terminó volcada sobre la vialidad, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia.
Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para valorar al conductor, quien, afortunadamente, no presentó lesiones de gravedad pese a lo aparatoso del accidente.
Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento de los hechos y realizaron maniobras para retirar el vehículo y restablecer la circulación en la zona.