IMCS anuncia Concierto Navideño 2025 en Saltillo con música clásica y villancicos

Saltillo
/ 14 diciembre 2025
    IMCS anuncia Concierto Navideño 2025 en Saltillo con música clásica y villancicos
    Bajo la dirección de la maestra Natalia Riazanova, la Orquesta Metropolitana interpretará el Concierto de Navidad de A. Corelli y otras piezas tradicionales de la época. FOTO: CORTESÍA

El Instituto Municipal de Cultura de Saltillo anunció el Concierto Navideño 2025, que se realizará el 17 de diciembre en el Paraninfo del Ateneo Fuente

El Instituto Municipal de Cultura de Saltillo (IMCS) invitó a las familias saltillenses a disfrutar del Concierto Navideño 2025, una celebración artística que reunirá a dos de las instituciones culturales más representativas de la ciudad: la Orquesta Metropolitana de Saltillo y la Compañía de Ópera de Saltillo.

La titular del IMCS, Leticia Rodarte Rangel, informó que el concierto se llevará a cabo el próximo 17 de diciembre a las 8:15 de la noche en el Paraninfo del Ateneo Fuente, uno de los recintos más emblemáticos de la vida cultural de Saltillo.

$!La Orquesta Metropolitana de Saltillo y la Compañía de Ópera de Saltillo unirán su talento en el Concierto Navideño 2025, que se realizará en el Paraninfo del Ateneo Fuente.
La Orquesta Metropolitana de Saltillo y la Compañía de Ópera de Saltillo unirán su talento en el Concierto Navideño 2025, que se realizará en el Paraninfo del Ateneo Fuente. FOTO: CORTESÍA

Bajo la dirección musical de la maestra Natalia Riazanova, la Orquesta Metropolitana de Saltillo interpretará el tradicional Concierto de Navidad de A. Corelli, con la participación del maestro Sergio Arrieta al clavecín, además de un repertorio orquestal propio de la temporada decembrina.

A esta velada se sumará la Compañía de Ópera de Saltillo, dirigida por el maestro Alejandro Reyes Valdés, que participará con más de 50 integrantes, aportando la potencia vocal y presencia escénica que distinguen a esta agrupación.

El programa contempla una selección de clásicos navideños como Noche de Paz, Blanca Navidad, We Wish You a Merry Christmas, un medley de Frozen, Let It Snow, entre otras piezas preparadas especialmente para esta ocasión. Asimismo, participarán las cantantes Dayan García Argüello y Aimee Tamayo, integrantes de la Compañía de Ópera de Saltillo.

Para el IMCS es un orgullo promover producciones donde confluyen el talento, la disciplina y el compromiso artístico de nuestras instituciones culturales. La colaboración entre la Orquesta Metropolitana de Saltillo y la Compañía de Ópera de Saltillo es un regalo para la comunidad”, destacó Rodarte Rangel.

El concierto está concebido como un evento familiar, dirigido a niñas, niños, jóvenes y adultos, con el objetivo de fortalecer la convivencia y el espíritu navideño a través de la música.

Finalmente, la directora del IMCS señaló que se ha registrado una buena respuesta del público y que quedan pocos boletos disponibles, por lo que recomendó adquirirlos con anticipación. Las entradas pueden comprarse a través de la plataforma www.boletrix.com, con precios accesibles desde 110 pesos.

