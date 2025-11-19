Imprudente trailero da vuelta en ‘U’ sin precaución en el Libramiento OFT y embiste a matrimonio

Solo golpes leves fue lo que presentó por fortuna un matrimonio al tener un aparatoso accidente la mañana de este miércoles en el Libramiento Óscar Flores Tapia, a la altura de la entrada a Loma Alta, cuando un tráiler se les atravesó y quitó el derecho de paso. TE PUEDE INTERESAR: Entrenador de Monclova que anunció en vivo intención de quitarse la vida, agradece mensajes de seguidores

Minutos antes de las 8:00 horas, se registró el accidente que desencadenó muchas llamadas al Número de Emergencias 911, siendo canalizadas al personal de Bomberos de Arteaga.

De inmediato, los socorristas acudieron y, al ver la escena, pensaron lo peor; sin embargo, por fortuna, las personas que iban en el vehículo Seat Toledo estaban con golpes leves y conscientes.

Viendo esto, con cuidado hicieron los asientos hacia atrás recostándolos y lograron extraer a Jesús Salvador “N” y a Adriana “N”, quienes dijeron ser esposos y se dirigían a sus labores de trabajo.

El conductor del tráiler de transportes HG, Miguel Ángel Ovalle, originario del municipio de Pesquería en el estado de Nuevo León, circulaba sobre el libramiento con dirección a Arteaga, pero en el cruce con Loma Alta dio la vuelta en “U” sin precaución y terminó quitando el paso al auto.