Imprudente trailero da vuelta en ‘U’ sin precaución en el Libramiento OFT y embiste a matrimonio

Saltillo
/ 19 noviembre 2025
    Imprudente trailero da vuelta en ‘U’ sin precaución en el Libramiento OFT y embiste a matrimonio
    Un matrimonio que se dirigía a su trabajo resultó con solo golpes leves tras un aparatoso accidente. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/VANGUARDIA

El conductor de la pesada unidad y quien realizó una vuelta en “U” sin precaución, quitó el derecho de paso al vehículo Seat Toledo

Solo golpes leves fue lo que presentó por fortuna un matrimonio al tener un aparatoso accidente la mañana de este miércoles en el Libramiento Óscar Flores Tapia, a la altura de la entrada a Loma Alta, cuando un tráiler se les atravesó y quitó el derecho de paso.

TE PUEDE INTERESAR: Entrenador de Monclova que anunció en vivo intención de quitarse la vida, agradece mensajes de seguidores

$!El tráfico se vio afectado en sentido a Ramos Arizpe mientras se realizaban las maniobras para retirar los vehículos siniestrados.
El tráfico se vio afectado en sentido a Ramos Arizpe mientras se realizaban las maniobras para retirar los vehículos siniestrados. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/VANGUARDIA

Minutos antes de las 8:00 horas, se registró el accidente que desencadenó muchas llamadas al Número de Emergencias 911, siendo canalizadas al personal de Bomberos de Arteaga.

$!El matrimonio accidentado fue rescatado y trasladado a un hospital con solo golpes leves.
El matrimonio accidentado fue rescatado y trasladado a un hospital con solo golpes leves. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/VANGUARDIA

De inmediato, los socorristas acudieron y, al ver la escena, pensaron lo peor; sin embargo, por fortuna, las personas que iban en el vehículo Seat Toledo estaban con golpes leves y conscientes.

$!Jesús Salvador “N” y Adriana “N” fueron llevados a un hospital para descartar otras lesiones.
Jesús Salvador “N” y Adriana “N” fueron llevados a un hospital para descartar otras lesiones. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/VANGUARDIA

Viendo esto, con cuidado hicieron los asientos hacia atrás recostándolos y lograron extraer a Jesús Salvador “N” y a Adriana “N”, quienes dijeron ser esposos y se dirigían a sus labores de trabajo.

$!El vehículo Seat Toledo quedó destrozado tras ser impactado por un tráiler en el Libramiento Óscar Flores Tapia.
El vehículo Seat Toledo quedó destrozado tras ser impactado por un tráiler en el Libramiento Óscar Flores Tapia. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/VANGUARDIA

El conductor del tráiler de transportes HG, Miguel Ángel Ovalle, originario del municipio de Pesquería en el estado de Nuevo León, circulaba sobre el libramiento con dirección a Arteaga, pero en el cruce con Loma Alta dio la vuelta en “U” sin precaución y terminó quitando el paso al auto.

$!El operador del camión fue detenido por la Policía Municipal de Arteaga.
El operador del camión fue detenido por la Policía Municipal de Arteaga. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/VANGUARDIA

El operador del camión fue detenido por el personal de la Policía Municipal de Arteaga, mientras la pareja fue llevada a un hospital privado para descartar lesiones de consideración.

El tráfico se vio afectado en sentido a Ramos Arizpe por algunos minutos, hasta que se realizaron las maniobras para retirar los involucrados y llevarlos a un corralón mientras se deslindan responsabilidades y la empresa del tráiler paga los daños.

Temas


accidentes viales
Seguridad
Última hora Saltillo

Localizaciones


Arteaga
Coahuila
Saltillo

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Autoridades estatales presentaron la expectativa que se tiene con este programa de cara al 2030.

Coahuila: Fortalecen Educación Dual; presentan plan 2026-2030
Víctor Mohamar Servín, director general de Davisa, anticipó que faltan más de seis meses para que se reactive la actividad económica.

Coahuila: Este ha sido el peor año en incertidumbre; se aclarará hasta el 2T de 2026, prevé Davisa

El gobernador Manolo Jiménez detalló las obras que se han realizado en materia de infraestructura vial y movilidad para la Región Sureste.

Saltillo: Entregarán ampliación del Nazario Ortiz la próxima semana; vienen más obras para la Región Sureste

true

POLITICÓN: Entrega Manolo Jiménez conexión clave para Saltillo y Ramos Arizpe
La generación del hueso

La generación del hueso
La FGE confirmó que la causa de la muerte de Silvia, de 13 años, fue por traumatismo craneoencefálico por proyectil de arma de fuego.

Investiga FGE muerte de menor hallada en el ejido Buñuelos de Saltillo; familiares rinden declaración
true

Hechos y brumas sobre las marchas de la Generación Z
true

Michoacán: AMLO sembró vientos; hoy la Presidenta cosecha tempestades