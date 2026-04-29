Impulsa Javier Díaz rescate integral de la carretera a General Cepeda
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El Gobierno Municipal de Saltillo realizó una jornada integral de limpieza, rehabilitación y señalización en la vialidad, con el objetivo de mejorar la imagen urbana y reforzar la seguridad vial
Como parte de las acciones permanentes para mejorar la imagen urbana y fortalecer la seguridad vial en Saltillo, el alcalde Javier Díaz González instruyó una intensa jornada de trabajos integrales sobre la carretera a General Cepeda, en el tramo comprendido entre la Carretera 54 y el ejido Providencia.
Cuadrillas del programa “Aquí Andamos” realizaron labores de limpieza profunda, deshierbe y retiro de basura acumulada a lo largo de este importante corredor vial e industrial, con el objetivo de contribuir a dignificar el entorno, prevenir riesgos a la salud y reducir afectaciones ambientales.
De manera complementaria, y con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, el Municipio llevó a cabo la instalación de nuevas señales viales, así como la delimitación de carriles mediante pintura blanca y amarilla, con el propósito de mejorar la visibilidad y el orden del tránsito en beneficio de peatones y automovilistas.
El alcalde Javier Díaz destacó que estas acciones forman parte de una estrategia integral para mantener en óptimas condiciones las vialidades de Saltillo, al tiempo que se impulsa la cultura de respeto a las normas de tránsito.
“Trabajamos todos los días para brindar a las y los saltillenses espacios más limpios, seguros y funcionales, además de garantizar mayor seguridad de quienes transitan por estas vías”, señaló.
El edil reiteró su compromiso de continuar con este tipo de jornadas en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de atender de manera puntual las necesidades de la población, las cuales son recibidas a través del Chat Bot “Saltillo Fácil”, al número 844-160-08-08, herramienta que permite canalizar reportes ciudadanos para fortalecer la infraestructura urbana.