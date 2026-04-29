Impulsa Javier Díaz rescate integral de la carretera a General Cepeda

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Saltillo
/ 29 abril 2026
    Impulsa Javier Díaz rescate integral de la carretera a General Cepeda
    El Municipio instaló nueva señalización y aplicó pintura vial para mejorar la seguridad y orden del tránsito en la carretera a General Cepeda. CORTESÍA

El Gobierno Municipal de Saltillo realizó una jornada integral de limpieza, rehabilitación y señalización en la vialidad, con el objetivo de mejorar la imagen urbana y reforzar la seguridad vial

Como parte de las acciones permanentes para mejorar la imagen urbana y fortalecer la seguridad vial en Saltillo, el alcalde Javier Díaz González instruyó una intensa jornada de trabajos integrales sobre la carretera a General Cepeda, en el tramo comprendido entre la Carretera 54 y el ejido Providencia.

Cuadrillas del programa “Aquí Andamos” realizaron labores de limpieza profunda, deshierbe y retiro de basura acumulada a lo largo de este importante corredor vial e industrial, con el objetivo de contribuir a dignificar el entorno, prevenir riesgos a la salud y reducir afectaciones ambientales.

$!Javier Díaz González reiteró que la atención a reportes ciudadanos continuará siendo prioridad para intervenir puntos con necesidades de infraestructura urbana.
Javier Díaz González reiteró que la atención a reportes ciudadanos continuará siendo prioridad para intervenir puntos con necesidades de infraestructura urbana. CORTESÍA
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De manera complementaria, y con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, el Municipio llevó a cabo la instalación de nuevas señales viales, así como la delimitación de carriles mediante pintura blanca y amarilla, con el propósito de mejorar la visibilidad y el orden del tránsito en beneficio de peatones y automovilistas.

$!Durante la jornada de intervención sobre la carretera a General Cepeda, cuadrillas municipales retiraron basura acumulada y maleza, mejorando la imagen del corredor y reduciendo focos de contaminación.
Durante la jornada de intervención sobre la carretera a General Cepeda, cuadrillas municipales retiraron basura acumulada y maleza, mejorando la imagen del corredor y reduciendo focos de contaminación. CORTESÍA

El alcalde Javier Díaz destacó que estas acciones forman parte de una estrategia integral para mantener en óptimas condiciones las vialidades de Saltillo, al tiempo que se impulsa la cultura de respeto a las normas de tránsito.

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“Trabajamos todos los días para brindar a las y los saltillenses espacios más limpios, seguros y funcionales, además de garantizar mayor seguridad de quienes transitan por estas vías”, señaló.

$!Las labores integrales buscan dignificar la imagen urbana de uno de los accesos industriales más transitados de Saltillo y reducir riesgos ambientales.
Las labores integrales buscan dignificar la imagen urbana de uno de los accesos industriales más transitados de Saltillo y reducir riesgos ambientales. CORTESÍA

El edil reiteró su compromiso de continuar con este tipo de jornadas en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de atender de manera puntual las necesidades de la población, las cuales son recibidas a través del Chat Bot “Saltillo Fácil”, al número 844-160-08-08, herramienta que permite canalizar reportes ciudadanos para fortalecer la infraestructura urbana.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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