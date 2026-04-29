Impulsa Javier Díaz rescate integral de la carretera a General Cepeda

Como parte de las acciones permanentes para mejorar la imagen urbana y fortalecer la seguridad vial en Saltillo, el alcalde Javier Díaz González instruyó una intensa jornada de trabajos integrales sobre la carretera a General Cepeda, en el tramo comprendido entre la Carretera 54 y el ejido Providencia.

Cuadrillas del programa “Aquí Andamos” realizaron labores de limpieza profunda, deshierbe y retiro de basura acumulada a lo largo de este importante corredor vial e industrial, con el objetivo de contribuir a dignificar el entorno, prevenir riesgos a la salud y reducir afectaciones ambientales.