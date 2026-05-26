Impulsa UAdeC bienestar emocional y reflexión colectiva entre adultos mayores en Saltillo

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    Impulsa UAdeC bienestar emocional y reflexión colectiva entre adultos mayores en Saltillo
    Personas adultas mayores participaron en actividades enfocadas en el autoconocimiento y la convivencia grupal. CORTESÍA

Dinámicas interactivas fortalecen integración social, expresión personal y estimulación cognitiva en comunidad universitaria

Con actividades enfocadas en el desarrollo emocional, la convivencia y la participación activa, el Centro Polivalente “Francisco Villa” de la Universidad Autónoma de Coahuila llevó a cabo una nueva sesión del programa “Pláticas multidisciplinarias”, espacio dirigido a fortalecer el bienestar integral de las personas adultas mayores.

En esta ocasión, la jornada se desarrolló bajo el tema “Lo que la mente esconde”, dinámica impartida por la responsable de Enlaces Institucionales del Centro, Sandra Reséndiz, y en la que participaron 27 asistentes en un ejercicio orientado al autoconocimiento y la interacción grupal.

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A través de actividades lúdicas y ejercicios de participación, las y los asistentes relacionaron elementos como animales, colores, estaciones del año y utensilios de cocina con rasgos de personalidad, emociones y formas de relacionarse con quienes les rodean.

La dinámica permitió que cada participante compartiera experiencias, opiniones y percepciones personales en un ambiente de confianza, respeto y cercanía, favoreciendo la integración social y la comunicación entre el grupo.

$!La dinámica “Lo que la mente esconde” promovió la reflexión emocional mediante ejercicios interactivos.
La dinámica “Lo que la mente esconde” promovió la reflexión emocional mediante ejercicios interactivos. CORTESÍA

Además de incentivar la convivencia, la sesión contribuyó a estimular la memoria, fortalecer la expresión emocional y promover procesos de reflexión personal mediante herramientas accesibles y adaptadas para este sector de la población.

El programa “Pláticas multidisciplinarias” forma parte de las acciones permanentes impulsadas por el Centro Polivalente “Francisco Villa”, enfocado en generar espacios de aprendizaje, recreación y acompañamiento que favorezcan una mejor calidad de vida para las personas adultas mayores.

El recinto, dependiente de la Coordinación General de Extensión Universitaria de la UAdeC, mantiene abiertos diversos servicios y actividades en un horario de 08:00 a 18:00 horas, en sus instalaciones ubicadas en la colonia Francisco Villa, al poniente de Saltillo.

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