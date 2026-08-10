Impulsan en Saltillo ‘Puntadas de Amor’ para elaborar prótesis mamarias gratuitas

El Gobierno Municipal de Saltillo, a través del Instituto Municipal de las Mujeres, impulsa el taller “Puntadas de Amor”, una iniciativa que busca apoyar a mujeres sobrevivientes de cáncer de mama mediante la elaboración y entrega gratuita de prótesis mamarias artesanales. El proyecto se desarrolla en colaboración con su creadora, Liliana Gámez Pérez, quien ha sobrevivido en dos ocasiones al cáncer de mama y, a partir de su propia experiencia, comenzó a buscar materiales y alternativas para elaborar sus propias prótesis después de una mastectomía.

La iniciativa tiene como meta inicial confeccionar 600 prótesis mamarias, además de llevar los talleres a empresas e instituciones para que sus integrantes puedan participar directamente en la elaboración de las piezas. Las prótesis serán canalizadas a asociaciones civiles dedicadas a brindar atención y acompañamiento a mujeres con cáncer de mama, así como entregadas directamente a quienes requieran este apoyo en las instalaciones del Instituto Municipal de las Mujeres. Gámez Pérez explicó que “Puntadas de Amor” surgió de su experiencia personal y posteriormente fue compartido con otras personas, además de impulsarlo durante su etapa como voluntaria en Grupo Reto, con el propósito de acompañar a mujeres que han enfrentado una mastectomía y ofrecerles una alternativa accesible. Antes de cada jornada de elaboración se ofrece una charla sobre la importancia de la prevención y la detección oportuna del cáncer de mama. Durante estas pláticas, Gámez comparte su experiencia y explica el proceso que la llevó a desarrollar las prótesis artesanales.

Las piezas son confeccionadas con textiles suaves y transpirables, además de materiales de relleno que permiten proporcionar volumen y comodidad. Como parte de la dinámica, quienes participan pueden incluir un mensaje personalizado para la mujer que recibirá la prótesis. El Instituto Municipal de las Mujeres señaló que el proyecto busca contribuir no solo al bienestar físico, sino también al aspecto emocional, la autoestima y la dignidad de las mujeres sobrevivientes de cáncer de mama.

Las jornadas de “Puntadas de Amor” serán programadas de manera permanente durante la presente administración municipal, con la participación de empresas, instituciones y organizaciones de la sociedad civil, a fin de fortalecer las redes de apoyo y acompañamiento para las mujeres que han enfrentado esta enfermedad.

Temas

Cáncer Mujeres

Localizaciones

Coahuila Saltillo

