IMSS Coahuila garantiza disponibilidad de vacuna contra sarampión y llama a reforzar la protección infantil

Saltillo
/ 6 febrero 2026
    Especialistas exhortan a completar el esquema de vacunación infantil para prevenir contagios y proteger a grupos vulnerables. FOTO: CORTESÍA

El biológico está disponible en Unidades de Medicina Familiar para población derechohabiente y no derechohabiente; especialistas advierten que el sarampión es altamente contagioso y puede prevenirse con vacunación oportuna

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila informó que cuenta con disponibilidad suficiente de vacuna contra el sarampión en sus Unidades de Medicina Familiar (UMF), como parte de las acciones preventivas para contener esta enfermedad considerada de alta transmisibilidad.

El médico epidemiólogo adscrito a la UMF No. 91, doctor Darío Maximino Ricárdez Sánchez, explicó que el sarampión se transmite mediante gotículas invisibles que se expulsan por la nariz y la boca de personas infectadas, ya sea por contacto directo o a través del aire, lo que facilita su rápida propagación.

ENFERMEDAD ALTAMENTE CONTAGIOSA

El especialista detalló que entre los principales síntomas se encuentran fiebre elevada —que puede alcanzar hasta los 40 grados centígrados—, tos, escurrimiento nasal y conjuntivitis, caracterizada por enrojecimiento ocular.

Recordó que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el sarampión es una de las enfermedades más contagiosas y se mantiene como una de las principales causas de muerte entre niñas y niños en diversas regiones del mundo. Aunque suele asociarse con la infancia, puede adquirirse a cualquier edad.

Ante este panorama, subrayó la importancia de mantener esquemas de vacunación completos como medida clave para la prevención y el control epidemiológico.

VACUNACIÓN GRATUITA Y ABIERTA A LA POBLACIÓN

Ricárdez Sánchez indicó que el biológico está disponible para población en general, sea o no derechohabiente del IMSS. El esquema contempla la aplicación de una dosis a menores de 6 a 11 meses (dosis cero), una segunda al cumplir un año y una tercera al año y medio.

Asimismo, la vacuna puede aplicarse a personas de hasta 49 años que no cuenten con cartilla o documento que avale una inmunización previa.

El IMSS Coahuila dispone de vacuna contra sarampión en sus Unidades de Medicina Familiar para población derechohabiente y no derechohabiente. FOTO: CORTESÍA

El acceso al biológico es gratuito a través de los módulos de Medicina Preventiva en las UMF, por lo que se recomienda acudir con la Cartilla Nacional de Salud para llevar un registro adecuado de las acciones preventivas.

El epidemiólogo enfatizó que las vacunas ofrecen alta efectividad de protección, no solo para prevenir la enfermedad, sino también para evitar contagios en sectores vulnerables. Por ello, reiteró el llamado a madres, padres y tutores para que acerquen a las y los menores a los servicios de vacunación o acudan a los módulos temporales que se instalan en puntos estratégicos para ampliar la cobertura.

