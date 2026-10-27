Inaugura Arca Continental en Saltillo Centro de Reciclaje de PET, con inversión de 26 millones de pesos

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Saltillo
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    Inaugura Arca Continental en Saltillo Centro de Reciclaje de PET, con inversión de 26 millones de pesos
    Arca Continental invirtió 26 millones de pesos en el nuevo Centro de Acopio PetStar de Saltillo, que podrá recuperar más de mil 200 toneladas de PET al año. CORTESÍA

La instalación procesará hasta mil 200 toneladas anuales de plástico y fortalecerá la cadena de recuperación con 30 socios acopiadores

Arca Continental invirtió 26 millones de pesos en un nuevo Centro de Acopio PetStar en Saltillo, con capacidad para recuperar más de mil 200 toneladas de plástico PET al año, equivalentes a 54 millones de botellas, y contribuir a la generación de alrededor de 650 empleos indirectos.

La instalación fue inaugurada por Arca Continental, Coca-Cola México y PetStar, en colaboración con el Gobierno Municipal de Saltillo, con el propósito de ampliar la infraestructura de recuperación de envases e impulsar la economía circular en la región.

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El centro integrará a 30 socios acopiadores, principalmente micro, pequeñas y medianas empresas, que participarán en la cadena de recolección y recuperación de materiales. El esquema busca fortalecer la actividad de los recuperadores urbanos y otros trabajadores vinculados al reciclaje.

DEL ACOPIO A LA FABRICACIÓN DE NUEVOS ENVASES

El PET recolectado en Saltillo será trasladado a la planta de PetStar, ubicada en el Estado de México, donde se procesará para producir resina reciclada de grado alimenticio, utilizada en la fabricación de nuevos envases.

Este modelo permite reincorporar el material recuperado a la cadena productiva mediante un proceso conocido como reciclaje botella a botella.

$!El nuevo espacio contará con el Salón Vive PetStar, donde estudiantes y visitantes podrán conocer el proceso de reciclaje de envases y la economía circular.
El nuevo espacio contará con el Salón Vive PetStar, donde estudiantes y visitantes podrán conocer el proceso de reciclaje de envases y la economía circular. CORTESÍA

Además, el centro contará con un Salón Vive PetStar, espacio abierto al público que ofrecerá recorridos y experiencias educativas para que estudiantes, autoridades y habitantes conozcan el funcionamiento del modelo de economía circular y la importancia de recuperar los envases para su aprovechamiento.

Las personas y grupos interesados en visitar las instalaciones podrán solicitar información a través del sitio web petstar.mx.

EMPRESAS DESTACAN IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL

Durante la inauguración, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, reconoció la participación de las empresas en proyectos relacionados con el cuidado del medio ambiente.

“Felicito a Arca Continental y PetStar, porque siempre buscan cómo poder marcar la diferencia al aportar un granito de arena al generar un mejor entorno relacionado al medio ambiente”, señaló.

Por su parte, Carlos Mendieta, director de Asuntos Públicos, Comunicación y Sustentabilidad de PetStar, afirmó que la apertura del centro amplía la infraestructura necesaria para impulsar la economía circular desde las comunidades.

$!El alcalde Javier Díaz González ( centro) participó en la inauguración del centro, desarrollado en colaboración con Arca Continental, Coca-Cola México y PetStar.
El alcalde Javier Díaz González ( centro) participó en la inauguración del centro, desarrollado en colaboración con Arca Continental, Coca-Cola México y PetStar. CORTESÍA

El directivo destacó que la colaboración con Arca Continental busca convertir cada botella recuperada en nuevas oportunidades de valor ambiental, social y económico.

José Juan Estrada Salazar, director de la Región Noreste de Arca Continental México, indicó que la inversión permitirá fortalecer la capacidad de recuperación y reciclaje de envases, además de generar beneficios para las comunidades donde opera la compañía.

La apertura del centro se enmarca en el centenario de Arca Continental como embotellador de Coca-Cola en México. La empresa señaló que continuará impulsando iniciativas de aprovechamiento de empaques y sostenibilidad en las regiones donde tiene presencia.

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