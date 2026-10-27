Saltillo: Resguardarán cuerpo de Rocky; será entregado a su dueño hasta concluir el juicio por crueldad animal

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    Saltillo: Resguardarán cuerpo de Rocky; será entregado a su dueño hasta concluir el juicio por crueldad animal
    Rocky fue víctima de crueldad animal en julio pasado, hechos por los que su presunta agresora permanece en prisión preventiva. ESPECIAL

A días de que inicie el proceso oral contra Liliana, la organización Dignidad Animal aclaró que el canino será entregado al afectado una vez que terminen los peritajes; la imputada permanece en prisión preventiva

A días de que se realice el juicio oral contra Liliana por el delito de crueldad animal en Saltillo, Juan José Cornejo, integrante de la organización Dignidad Animal, aclaró que el cuerpo del perro Rocky permanecerá bajo resguardo de la autoridad ministerial hasta que concluyan las diligencias y peritajes del proceso penal.

Cornejo puntualizó que la medida responde a la necesidad de mantener protegidas las pruebas durante el juicio. “Rocky será entregado hasta terminar las diligencias, por si alguna de las partes necesita alguna prueba”, señaló.

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Asimismo, precisó que, una vez terminadas las actuaciones correspondientes, el canino será devuelto a su dueño, quien figura como afectado directo dentro de la causa penal.

RECHAZAN LIBERTAD CONDICIONAL

El caso se remonta a julio de este año, cuando el perro fue amarrado a la parte trasera de un automóvil y arrastrado hasta provocarle la muerte. Tras la denuncia interpuesta por Dignidad Animal, la imputada fue detenida y permanece bajo prisión preventiva desde el pasado 21 de julio.

De acuerdo con la información del proceso (causa penal 1365/2026), durante una audiencia de revisión de medidas cautelares realizada el 25 de septiembre, la juzgadora rechazó otorgar la libertad condicional a la acusada.

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Lo anterior, derivado de que presuntamente intentó sustraerse de la acción de la justicia en dos ocasiones, ocultó un vehículo y trató de modificar la escena de los hechos. Ante estos elementos, se descartó el uso de brazalete electrónico, la firma periódica o el arraigo domiciliario.

Los integrantes de la agrupación señalaron que este juicio representa un avance relevante para sentar un precedente que desincentive la violencia contra los animales en la entidad. El proceso legal continuará formalmente en los próximos días.

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Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

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