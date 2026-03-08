Incendio arrasa con 17 autos, en Saltillo

Un total de 17 vehículos se incineraron en el yonke ubicado en la colonia Roma.

Exequio de la Rosa, teniente de la estación de bomberos, informó que el siniestro fue reportado cerca de las dos de la tarde. El incendio ocurrió en el negocio denominado “La Escoba”, ubicado sobre la calle Camino a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Tenochtitlán.

Aún se desconocen las causas que originaron el fuego y, según vecinos de la zona, es la tercera ocasión en que el yonke se ha visto afectado por incendios. Presumen que este domingo por la tarde pudo haber sido provocado, y el fuego arrasó con piezas motrices de plástico. Se generó una enorme columna de humo que se apreció en el poniente de la ciudad.

Al llamado acudieron tres camiones bomba y dos pipas para controlar la situación. Las calles fueron cerradas por oficiales de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Los daños materiales aún no se cuantifican y todos los autos quedaron inservibles.

Ahora será el personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE) quien realizará las investigaciones de los hechos.