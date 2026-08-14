Incendio consume tubería de colector pluvial en bulevar Fundadores, Saltillo

Elementos del Cuerpo de Bomberos atendieron y controlaron un incendio registrado la mañana de este viernes en un colector pluvial en construcción sobre el bulevar Fundadores, a la altura de la colonia Loma Linda, en Saltillo.

Alrededor de las 6:30 horas, se reportó a través del Sistema Estatal de Emergencias 911 una columna de humo proveniente de la lateral de la vialidad, a un costado del puente vehicular.