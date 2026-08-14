Incendio consume tubería de colector pluvial en bulevar Fundadores, Saltillo
El fuego dañó tres tubos de plástico, así como parte del muro y barandal del paso superior; comerciantes señalaron que pudo haber sido provocado
Elementos del Cuerpo de Bomberos atendieron y controlaron un incendio registrado la mañana de este viernes en un colector pluvial en construcción sobre el bulevar Fundadores, a la altura de la colonia Loma Linda, en Saltillo.
Alrededor de las 6:30 horas, se reportó a través del Sistema Estatal de Emergencias 911 una columna de humo proveniente de la lateral de la vialidad, a un costado del puente vehicular.
Al lugar acudieron elementos de la estación de Bomberos de la colonia Morelos, quienes combatieron las llamas y lograron controlar el fuego. El incendio consumió tres tubos de plástico que serían utilizados en la instalación del drenaje pluvial.
Las llamas también causaron daños en parte del muro y el barandal del paso superior. Algunos comerciantes de la zona señalaron que el incendio pudo haber sido provocado por personas en situación de calle que, según indicaron, ingresan diariamente a la obra para descansar o pasar ahí las noches.
Oficiales de la Policía Municipal cerraron uno de los carriles mientras trabajaban los cuerpos de emergencia. Posteriormente, la circulación fue restablecida una vez que se descartó cualquier riesgo en el lugar.
No se reportaron personas lesionadas a consecuencia del incendio.