Incendio en maderería de Saltillo moviliza a las autoridades; bomberos controlan el siniestro rápidamente

Un incendio ocurrido la mañana de este lunes en un negocio de venta de madera ubicado en el fraccionamiento Europa, al oriente de Saltillo, provocó daños materiales y la movilización de los cuerpos de emergencia. El incidente fue reportado alrededor de las 6:00 horas al Sistema de Emergencias 911.

El fuego se originó en una oficina dentro de la bodega de solventes, situada en el cruce del bulevar Jesús Valdés Sánchez y la Calle Portugal.

TE PUEDE INTERESAR: Avanzan los trabajos de modernización integral del alumbrado en las principales entradas de Saltillo