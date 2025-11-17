Incendio en maderería de Saltillo moviliza a las autoridades; bomberos controlan el siniestro rápidamente

Saltillo
/ 17 noviembre 2025
    Incendio en maderería de Saltillo moviliza a las autoridades; bomberos controlan el siniestro rápidamente
    Personal de Bomberos y Protección Civil combatió el fuego originado en el negocio de venta de madera. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/VANGUARDIA

El fuego se originó en una oficina dentro de la bodega de solventes

Un incendio ocurrido la mañana de este lunes en un negocio de venta de madera ubicado en el fraccionamiento Europa, al oriente de Saltillo, provocó daños materiales y la movilización de los cuerpos de emergencia. El incidente fue reportado alrededor de las 6:00 horas al Sistema de Emergencias 911.

El fuego se originó en una oficina dentro de la bodega de solventes, situada en el cruce del bulevar Jesús Valdés Sánchez y la Calle Portugal.

$!Pese a la magnitud del incendio, la rápida acción de los cuerpos de emergencia evitó que las llamas se propagaran al área de almacenamiento de madera.
Pese a la magnitud del incendio, la rápida acción de los cuerpos de emergencia evitó que las llamas se propagaran al área de almacenamiento de madera. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/VANGUARDIA

Personal de Protección Civil y Bomberos llegaron al lugar para combatir las llamas y evitar su propagación al área de almacenamiento de madera. Gracias a la rápida intervención de los bomberos, el incendio fue controlado sin que se extendiera a otras partes del inmueble.

$!El incendio se localizó en una oficina dentro de la bodega de solventes en el fraccionamiento Europa.
El incendio se localizó en una oficina dentro de la bodega de solventes en el fraccionamiento Europa. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/VANGUARDIA

No se registraron personas lesionadas durante el incidente, aunque los daños materiales fueron considerables en la zona afectada. Hasta el momento no se han determinado de manera oficial las causas del siniestro; sin embargo, no se descarta que haya sido provocado por un posible cortocircuito en las instalaciones eléctricas del lugar.

Las autoridades continuarán con las investigaciones para esclarecer el origen del fuego y evaluar los daños ocasionados en el negocio.

