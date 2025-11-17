Incendio en maderería de Saltillo moviliza a las autoridades; bomberos controlan el siniestro rápidamente
El fuego se originó en una oficina dentro de la bodega de solventes
Un incendio ocurrido la mañana de este lunes en un negocio de venta de madera ubicado en el fraccionamiento Europa, al oriente de Saltillo, provocó daños materiales y la movilización de los cuerpos de emergencia. El incidente fue reportado alrededor de las 6:00 horas al Sistema de Emergencias 911.
El fuego se originó en una oficina dentro de la bodega de solventes, situada en el cruce del bulevar Jesús Valdés Sánchez y la Calle Portugal.
Personal de Protección Civil y Bomberos llegaron al lugar para combatir las llamas y evitar su propagación al área de almacenamiento de madera. Gracias a la rápida intervención de los bomberos, el incendio fue controlado sin que se extendiera a otras partes del inmueble.
No se registraron personas lesionadas durante el incidente, aunque los daños materiales fueron considerables en la zona afectada. Hasta el momento no se han determinado de manera oficial las causas del siniestro; sin embargo, no se descarta que haya sido provocado por un posible cortocircuito en las instalaciones eléctricas del lugar.
Las autoridades continuarán con las investigaciones para esclarecer el origen del fuego y evaluar los daños ocasionados en el negocio.