Localizan a persona sin vida en un terreno, en Saltillo

Dentro de un corralón ubicado en la colonia Sierra Blanca, al oriente de Saltillo, fue localizada una persona sin vida durante la tarde de este domingo.

Autoridades municipales y estatales acudieron al lugar para tomar conocimiento del hallazgo de la víctima, quien hasta el momento permanece sin identificar.

El hombre, quien presuntamente se encargaba de cuidar el predio ubicado sobre la calle Oriente, entre Sierra Roja y Sierra Amarilla, vestía ropa vaquera conformada por pantalón de mezclilla azul y camisa de cuadros.