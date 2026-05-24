Localizan a persona sin vida en un terreno, en Saltillo
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Estaba en el rincón de un terreno baldío en la colonia Sierra Blanca
Dentro de un corralón ubicado en la colonia Sierra Blanca, al oriente de Saltillo, fue localizada una persona sin vida durante la tarde de este domingo.
Autoridades municipales y estatales acudieron al lugar para tomar conocimiento del hallazgo de la víctima, quien hasta el momento permanece sin identificar.
El hombre, quien presuntamente se encargaba de cuidar el predio ubicado sobre la calle Oriente, entre Sierra Roja y Sierra Amarilla, vestía ropa vaquera conformada por pantalón de mezclilla azul y camisa de cuadros.
La primera hipótesis por parte de los servicios periciales de la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGE) apunta a que la causa de muerte habría sido un infarto al miocardio.
El cuerpo permanecía sentado en un rincón del mismo corralón; sin embargo, por instrucciones de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para practicar la necropsia correspondiente.
Las autoridades señalaron que la víctima no presentaba huellas de violencia y que el cuerpo permanecerá en la morgue hasta que sea reclamado por sus familiares.