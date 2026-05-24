Localizan a persona sin vida en un terreno, en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Localizan a persona sin vida en un terreno, en Saltillo
    Autoridades acudieron al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo.
    Localizan a persona sin vida en un terreno, en Saltillo

Estaba en el rincón de un terreno baldío en la colonia Sierra Blanca

Dentro de un corralón ubicado en la colonia Sierra Blanca, al oriente de Saltillo, fue localizada una persona sin vida durante la tarde de este domingo.

Autoridades municipales y estatales acudieron al lugar para tomar conocimiento del hallazgo de la víctima, quien hasta el momento permanece sin identificar.

El hombre, quien presuntamente se encargaba de cuidar el predio ubicado sobre la calle Oriente, entre Sierra Roja y Sierra Amarilla, vestía ropa vaquera conformada por pantalón de mezclilla azul y camisa de cuadros.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/ultima-entrega-termina-en-tragedia-repartidor-pierde-la-vida-en-ramos-arizpe-BL20906160

La primera hipótesis por parte de los servicios periciales de la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGE) apunta a que la causa de muerte habría sido un infarto al miocardio.

El cuerpo permanecía sentado en un rincón del mismo corralón; sin embargo, por instrucciones de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para practicar la necropsia correspondiente.

Las autoridades señalaron que la víctima no presentaba huellas de violencia y que el cuerpo permanecerá en la morgue hasta que sea reclamado por sus familiares.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad
Última hora Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
A partir de septiembre, la camioneta Blazer que se armaba en Ramos Arizpe será ensamblada en la planta de Spring Hill Assembly Plant,

Confirma GM: dejará de producir en Ramos Arizpe la camioneta Blazer a gasolina... en septiembre
La percepción positiva hacia la policía, el Ejército y la Guardia Nacional en Coahuila superó los promedios nacionales, según datos del INEGI.

Coahuila se ubica en segundo lugar nacional en percepción positiva de la policía: INEGI
Presidenta honoraria del DIF, Liliana Salinas, dijo que se busca fortalecer el entorno familiar y generar espacios de apoyo emocional y social.

DIF Coahuila brinda atención psicológica y acompañamiento familiar a través de los CAIF
La asociación de padres señaló que se han revisado denuncias por montos de 5 mil hasta 200 mil pesos.

Coahuila: Suman 11 casos de mal manejo de recursos escolares en ciclo escolar 2025-2026
true

Coahuila: Las desangeladas campañas para el Congreso local
true

Toshiaki Nogiwa: campeón saltillense
CUARTOSCURO

Lo que sabe Gertz Manero sobre Inzunza
Manny Barreda abrió por Saltillo y Cole Roederer cerró la ofensiva con cuadrangular en la novena entrada.

Saraperos deja ir ventaja y cae ante Rieleros en Aguascalientes