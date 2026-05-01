Incorpora terapia canina hospital de Saltillo

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    Incorpora terapia canina hospital de Saltillo
    Perros entrenados interactúan con pacientes como parte del programa terapéutico. CORTESÍA

Son tres lomitos de la raza Golden Retriever los que serán utilizados para ayudar a sanar a los pacientes

El Hospital Christus Muguerza Saltillo incorporó a sus servicios un programa de intervenciones asistidas con perros, a través de la participación de los llamados “Dogtores”, de ManadaK,enfocados en fortalecer el bienestar emocional dentro del entorno hospitalario.

Esta iniciativa busca generar experiencias positivas para pacientes, familiares y colaboradores, mediante la interacción con caninos entrenados que contribuyen a mejorar el estado de ánimo y crear momentos de tranquilidad en situaciones de atención médica.

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De acuerdo con el hospital, la presencia de estos perros no solo ayuda a reducir niveles de estrés, sino que también favorece procesos de recuperación, al brindar acompañamiento emocional en momentos clave. Katta, Tyler y Enya son los nombres de las mascotas.

El programa forma parte de una estrategia integral que prioriza la atención humana y el cuidado emocional como elementos esenciales en la salud, reforzando la experiencia hospitalaria desde una perspectiva más cercana y empática.

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DE PERROS PARA TERAPIAS

Para participar en intervenciones asistidas, los perros deben cumplir con una serie de cualidades que garanticen tanto la seguridad como la efectividad de su interacción con las personas.

El temperamento es uno de los aspectos más importantes. Se requiere un carácter equilibrado, alegre y predecible. Un animal con tendencia al miedo o la inseguridad puede desarrollar conductas no deseadas e incluso reaccionar de forma agresiva ante estímulos inesperados.

$!La iniciativa busca mejorar el bienestar emocional dentro del hospital.
La iniciativa busca mejorar el bienestar emocional dentro del hospital. CORTESÍA

La sociabilidad también es fundamental. Estos perros deben mostrarse afectuosos y cómodos en distintos entornos, manteniendo siempre una relación sana con las personas, sin generar dependencia.

Otro rasgo clave es el nivel de energía: deben ser activos, pero sin caer en comportamientos nerviosos o ansiosos. La estabilidad emocional y un temperamento seguro les permiten adaptarse a situaciones diversas, incluso en contextos complejos o con altos niveles de estímulo.

Además, es indispensable que cuenten con buena condición física y un estado de salud óptimo. Por ello, los perros destinados a terapia son sometidos a controles sanitarios constantes desde su selección, asegurando su bienestar y el de quienes interactúan con ellos.

IMPACTO POSITIVO EN LAS PERSONAS

La terapia asistida con perros ha demostrado múltiples beneficios en quienes participan en ella. Entre los más destacados se encuentran el fortalecimiento de la autoestima y la mejora en el estado emocional.

El contacto con estos animales favorece el desarrollo de la empatía, ayuda a disminuir conductas agresivas y reduce la sensación de soledad, especialmente en entornos clínicos o de acompañamiento.

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En el caso de niñas y niños dentro del espectro autista, la interacción con perros puede abrir nuevas formas de comunicación. Actividades como acariciarlos, cepillarlos o darles instrucciones permiten superar barreras sensoriales y cognitivas, facilitando la expresión y el vínculo emocional.

Asimismo, la convivencia con estos animales fomenta la responsabilidad y promueve la actividad física. Acciones cotidianas como pasearlos o jugar con ellos brindan a los pacientes un sentido de propósito, contribuyendo a mejorar su calidad de vida.

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