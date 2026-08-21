$!Industria de la construcción en Saltillo baja 25% en 3 años... e impulsa al mercado inmobiliario

Hugo Salas, presidente del Consejo Directivo de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Coahuila Sureste, señaló este jueves que el ritmo de edificación de naves industriales, principal producto de la industria de la construcción, ha disminuido considerablemente desde 2023.

La industria de la construcción en la Región Sureste de Coahuila registra una caída de hasta un 25 por ciento en los últimos tres años, mientras que el sector inmobiliario reporta un crecimiento del 15 por ciento durante el presente año respecto al anterior.

“Las noticias internacionales siempre afectan, siempre he dicho que la industria de la construcción es de las más sensibles o si no es que la más sensible, porque siempre es una inversión importante” , comentó.

Por su parte, Eduardo Aldape, representante de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) en Saltillo, expuso que el sector de venta y renta de propiedades registra un incremento tras un periodo de inactividad.

“A final de cuentas (el descenso en la construcción) aumenta también el valor de lo que hay porque mientras una propiedad se mantenga pues hay menos oferta y sobre todo, pues se va quedando y los terrenos van aumentando de valor. Entonces, las propiedades, por consiguiente, también van aumentando de valor. Si tienes ciertas propiedades, pues ya tienes ahora así que un buen paquete de inventario para estarlo moviendo este con todos tus tus colaboradores, con todos los asesores, a que tengas demasiada oferta de vivienda, pues a veces no te das abasto. Yo creo que también esto nos ha ayudado a llevar un control ahorita de estar nada más manejando cierto tipo de inventarios y ahora sí que hay cliente de todo y para todos”, dijo Aldape.

“El año pasado sí estuvo muy flojo, yo diría que (creció el mercado) como un 15 por ciento más o menos y estamos aumentando mucha diferencia con el año pasado y sobre todo también los desarrollos están empezando a repuntar”.

Sobre los costos de los materiales, el líder de la CMIC indicó que los derivados del petróleo registraron un incremento de hasta 20 por ciento, mientras que el acero y el cemento se han mantenido estables conforme a la inflación.

“La inflación anda en un 3.6 y fácil andamos en un 7 y cacho la construcción, también la mano de obra, los sueldos ya están por las nubes, entonces sí ha pegado bastante”, señaló.

Ante la falta de obra privada, Salas reconoció que la inversión gubernamental representa hasta un 30 por ciento de los proyectos actuales para los socios de la cámara.

Desde la visión de la AMPI, la desaceleración en la construcción incide directamente en la oferta disponible en el mercado, lo que incrementa paulatinamente el valor de los inmuebles existentes.

“Mientras una propiedad se mantenga, hay menos oferta y sobre todo se va quedando y los terrenos van aumentando de valor, las propiedades por consiguiente también van aumentando de valor”, expuso.