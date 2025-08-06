Infarto, la causa de muerte de joven encontrado sin vida en hotel de Saltillo

La Fiscalía General del Estado informó que, tras la necropsia practicada al cuerpo del joven hallado sin vida el pasado martes en un hotel de Saltillo, se descartó cualquier línea de investigación que involucre a terceros.

Francisco Segura, quien se desempeñaba como asesor físico, fue encontrado sin vida en una de las habitaciones del hotel, ubicado sobre el bulevar Venustiano Carranza.

TE PUEDE INTERESAR: Vuelca acelerado tráiler con rollos de acero en la Torreón–Saltillo

Según el reporte, el joven llevaba varios días hospedado en el lugar y fue gracias a la sospecha del personal, al no recibir respuesta desde el interior de la habitación, que se decidió ingresar. Finalmente, fue localizado en el baño.

De acuerdo con los primeros análisis realizados por la Fiscalía, la causa de la muerte fue natural, resultado de un infarto fulminante. Aunque en el sitio se encontraron algunas sustancias, las autoridades aclararon que hasta el momento no se ha determinado que hayan sido consumidas por el joven ni que estén relacionadas directamente con su fallecimiento.

Ante la difusión de versiones no confirmadas en redes sociales, amigos cercanos a Francisco hicieron un llamado a no especular sobre las circunstancias del caso y a respetar el duelo de sus seres queridos.

“Ya dejen de criticar o juzgar a otra persona. Somos humanos, deberíamos estar unidos y respetar el dolor de los demás. El día de mañana puedes ser tú el que sienta lo mismo, y créeme que no es nada agradable. No se dan cuenta por el dolor que pueden estar pasando las personas que realmente lo conocen”, escribió Abel Alvarado en sus redes sociales.

Otro amigo, quien compartió una despedida pública, recordó a Francisco como una persona noble, solidaria y generosa. “Diez años de conocer a Pancho Segura, y en esos diez años demostró ser una buena persona. Él era muy noble, apoyó a mucha gente y tenía un corazón enorme. Me apoyó cuando lo necesitaba, me cuidaba y, aun viviendo al otro lado de la ciudad, me dejaba en la puerta de mi casa para asegurarse de que llegara bien. Me abrió las puertas de su hogar, con su familia, que es muy unida y muy buena”, expresó.