Infraestructura y nuevas carreras, los principales retos del Tec Saltillo

En el marco del 75 aniversario del Instituto Tecnológico de Saltillo, su directora, Ania Sánchez Ruiz, expuso que uno de los principales retos para la institución es la conclusión y puesta en operación del campus Arteaga, así como la apertura de nuevas carreras que permitan al Tec mantenerse como referente en la formación de ingenieros en la región y en el estado.

La directora explicó que el campus Arteaga representa un desafío importante en materia de infraestructura y operación, al tratarse de un proyecto clave para el crecimiento del instituto.

Cabe recordar que en los últimos años el inicio de operaciones ha sido pospuesto en diversas ocasiones. Las últimas fechas anunciadas para que comenzara a funcionar fue enero de 2025 y posteriormente se anunció mayo del mismo año como nueva fecha; sin embargo, de acuerdo con lo informado, aún hacen falta servicios básicos como agua y energía eléctrica para ponerlo en marcha, además de otros temas pendientes como el transporte, los cuales se han venido gestionando desde el año pasado con los gobiernos municipal de Saltillo y el estatal.

Sánchez Ruiz indicó que el plan maestro del campus contempla seis edificios, de los cuales dos ya se encuentran concluidos, lo que permitiría iniciar operaciones de manera gradual y fortalecer la vinculación con empresas cercanas a la zona. Añadió que uno de los objetivos es ofrecer espacios para colaboración, servicios y posibles esquemas de vinculación con el sector productivo.

Sánchez Ruiz explicó que, para comenzar a operar, se requiere inversión en servicios básicos, equipamiento y laboratorios. Detalló que el costo estimado para maquinaria y equipo ronda los cinco millones de pesos, de los cuales tres millones serían para los servicios primarios, por lo que se buscarán convenios de colaboración para reducir estos costos.

En el ámbito académico, la directora subrayó que el reto permanente es mantenerse a la vanguardia y responder a las necesidades de las empresas de la región, considerando que alrededor del 60 por ciento de los egresados del Tecnológico de Saltillo se incorpora al sector productivo al concluir sus estudios.

En este contexto, adelantó que se tiene prevista la apertura de la carrera de semiconductores, así como la de inteligencia artificial, aunque señaló que se realizará un análisis para determinar cuál de ellas responde mejor a la demanda actual.

“Nuestra intención y nuestro objetivo es abrir la carrera de semiconductores porque así nos lo está solicitando nuestro director general para fortalecer la parte productiva”, indicó.

Finalmente, señaló que se espera avanzar en estos proyectos de cara al semestre agosto-diciembre, considerando que la apertura de nuevas carreras también está ligada a la disponibilidad de infraestructura, lo que permitiría desahogar espacios y atender la creciente demanda estudiantil.