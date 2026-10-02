Ingresó por fuertes dolores abdominales y murió horas después en Saltillo

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    Ingresó por fuertes dolores abdominales y murió horas después en Saltillo
    El hombre fue trasladado al Hospital General de Saltillo luego de ser encontrado con fuertes dolores abdominales. JUSN FRANCISCO VALDÉS

Un hombre en situación de calle, de 48 años, falleció a causa de cirrosis hepática mientras recibía atención médica en el Hospital General

Un hombre en situación de calle, de 48 años, falleció la tarde de ayer jueves mientras recibía atención médica en el área de Urgencias del Hospital General de Saltillo, luego de ser diagnosticado con cirrosis hepática.

De acuerdo con el reporte, la trabajadora social del nosocomio identificó al fallecido como Ezequiel ¨N¨, quien fue trasladado al hospital la tarde del miércoles en un vehículo particular.

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La persona que lo llevó informó que lo había encontrado con fuertes dolores abdominales, por lo que decidió trasladarlo al centro médico para que recibiera atención.

Debido a que el paciente no iba acompañado de algún familiar, fue ingresado al área de aislados número uno, donde permaneció bajo observación médica.

Sin embargo, pese a la atención recibida, Ezequiel falleció la tarde de ayer jueves a consecuencia de su padecimiento, por lo que el personal del hospital solicitó la intervención de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Agentes de la corporación acudieron al nosocomio para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes. Posteriormente, se efectuó el levantamiento del cuerpo y su traslado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), donde se llevarían a cabo los procedimientos legales correspondientes.

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