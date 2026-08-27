Inicia el rescate de Molinos La Colmena; avanza hacia su transformación en centro cultural

Los trabajos de reconstrucción de los antiguos Molinos La Colmena ya están en marcha, con un proyecto que busca recuperar este inmueble histórico para convertirlo en un nuevo espacio cultural en Saltillo. El edificio, cuya construcción se remonta a 1856, se encuentra en el cruce de las calles Pérez Treviño y Emilio Carranza. La intervención es desarrollada por sus actuales propietarios en coordinación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), debido a que el inmueble cuenta con la categoría de monumento histórico.

Francisco Aguilar Moreno, delegado del INAH en Coahuila, informó que las labores comenzaron desde enero de 2026 con trabajos de limpieza y diagnóstico para determinar las condiciones actuales de la construcción y establecer las acciones necesarias para su recuperación. Explicó que el proyecto contempla restaurar el cuerpo original del molino y conservar elementos de su arquitectura, así como los materiales que caracterizan al inmueble, entre ellos el ladrillo utilizado en su construcción. De acuerdo con el funcionario, el espacio podría incorporar galerías, áreas públicas y zonas destinadas a diferentes usos, como parte de una propuesta que busca integrar el inmueble histórico a la dinámica urbana de la capital coahuilense. UN PROYECTO DE USOS MIXTOS Aguilar Moreno señaló que la restauración de la estructura podría concluir en algunos meses; sin embargo, el desarrollo integral del proyecto podría prolongarse hasta por dos años debido a la complejidad de los trabajos y a las distintas etapas que contempla.

El apoderado legal del proyecto explicó, en entrevista exclusiva para VANGUARDIA, que la propuesta fue concebida como un desarrollo de usos mixtos, con espacios destinados a vivienda y comercio de proximidad, además de áreas para actividades culturales, creativas y artísticas. “El proyecto Molinos La Colmena lo concebimos como un desarrollo de usos mixtos que integra vivienda y comercio de proximidad, que son estos espacios dedicados a actividades culturales, creativas y artísticas”, señaló. Con la intervención, el inmueble busca conservar su carácter histórico y, al mismo tiempo, incorporarse a una nueva dinámica de actividades culturales y urbanas en el Centro de Saltillo.

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