Saltillo prepara plan de arborización rumbo a 2040; definirán qué especies plantar y dónde

El Gobierno de Saltillo realizó un taller ciudadano como parte de la construcción del Plan Municipal de Arborización 2025-2040, instrumento con el que se busca establecer criterios para la plantación, conservación y manejo de árboles en la ciudad durante los próximos años. De acuerdo con el Municipio, el proyecto pretende ordenar las acciones de arborización y determinar, entre otros aspectos, qué especies son adecuadas para las condiciones de Saltillo, en qué espacios deben plantarse y qué medidas requieren para su mantenimiento.

Durante el Taller Ciudadano para el Plan Municipal de Arborización 2025-2040 participaron especialistas, ambientalistas, investigadores, asociaciones civiles, universidades y representantes de instituciones de los tres órdenes de gobierno. El alcalde Javier Díaz González señaló que las aportaciones de estos sectores serán consideradas en la elaboración del instrumento y sostuvo que se busca establecer una política de largo plazo para el manejo del arbolado de la ciudad. El director de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Emmanuel Olache Valdés, explicó que uno de los objetivos es evitar que las acciones se concentren únicamente en incrementar el número de árboles plantados.

“Es muy importante regular la arborización porque no solo se trata de plantar más, sino saber en dónde plantar, cómo plantar, las especies, su conservación; y este documento, enriquecido con su experiencia y conocimiento, nos permitirá tomar mejores decisiones”, comentó. BUSCAN PLANEAR EL ARBOLADO A LARGO PLAZO Según la información presentada durante el taller, el Plan Municipal de Arborización plantea incrementar y conservar la infraestructura verde urbana mediante una estrategia de plantación que considere las características de los distintos sectores de Saltillo. Entre los objetivos establecidos en el proyecto se encuentran aumentar la cobertura vegetal, contribuir a mejorar las condiciones climáticas de la ciudad y procurar una distribución territorial más equilibrada de la infraestructura verde. El director del Instituto Municipal de Planeación (Implan) Saltillo, Alberto Salinas de las Fuentes, presentó durante el encuentro lineamientos relacionados con la plantación y mantenimiento del arbolado.

Asimismo, informó que para las tareas de seguimiento se contempla utilizar el Sistema de Captura y Monitoreo en Campo, herramienta que formará parte de los mecanismos para registrar y dar seguimiento a las acciones de arborización. Durante el taller se instalaron mesas de trabajo en las que los participantes analizaron el proyecto y presentaron propuestas y recomendaciones. De acuerdo con el Gobierno Municipal, las aportaciones fueron incorporadas al plan de trabajo. En el encuentro participaron también integrantes del Consejo de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Profauna A.C., la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), la Comisión Nacional Forestal (Conafor), la Procuraduría de Protección al Ambiente de Coahuila y otras instituciones vinculadas con temas ambientales.