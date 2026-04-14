Instala Javier Díaz evaluación de políticas municipales desde la ACCM

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Saltillo
/ 14 abril 2026
    Instala Javier Díaz evaluación de políticas municipales desde la ACCM
    Durante la última sesión celebrada por la Asociación de Ciudades Capitales de México, se presentó la herramienta que servirá para analizar y mejorar decisiones públicas en los municipios. CORTESÍA

Distintivo reconocerá buenas prácticas en municipios y nueva herramienta permitirá medir y mejorar decisiones públicas

La Asociación de Ciudades Capitales de México (ACCM) —donde el alcalde de Saltillo, Javier Díaz es presidente— instaló la Comisión de Evaluación del Distintivo a la Excelencia Municipal 2026. El objetivo es reconocer las políticas públicas más exitosas implementadas en los municipios del país.

Durante la sesión, se informó que esta será la tercera edición del distintivo, cuyas propuestas serán evaluadas bajo criterios técnicos para identificar acciones que mejoren la calidad de vida, resuelvan problemas y puedan replicarse en otras ciudades.

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“Las y los presidentes municipales tenemos la oportunidad de transformar desde lo local a nuestro país y presentar las políticas públicas más exitosas de nuestros gobiernos, y por ello hoy instalamos una comisión integrada por especialistas de alto nivel, que forman parte de instituciones serias y que aportarán conocimiento, experiencia y objetividad”, dijo Díaz González.

De acuerdo con la información, la convocatoria se abrirá entre mayo y junio. Posteriormente, el jurado seleccionará entre 25 y 30 proyectos para una siguiente etapa, que incluirá un foro en agosto, visitas técnicas entre septiembre y octubre, y la entrega del distintivo en diciembre a nueve municipios.

La comisión quedó integrada por representantes de instituciones académicas, organismos especializados y redes de ciudades, quienes participarán en el proceso de evaluación.

OBSERVATORIO-LABORATORIO

En el mismo encuentro, el edil presentó el Observatorio y Laboratorio Municipal de Políticas Públicas en México (LOCALAB), una herramienta orientada a analizar, medir y mejorar la toma de decisiones en el ámbito local.

“Los avances en la tecnología con la inteligencia artificial; lo volátil del entorno internacional y la dinámica constante de nuestras ciudades, demandan que cada una de las decisiones que tomamos estén sustentadas en parámetros claros, comprobables y medibles”, dijo.

Explicó que el observatorio permitirá entender lo que ocurre en las ciudades, mientras que el laboratorio estará enfocado en diseñar, probar y mejorar soluciones con base en evidencia.

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El proyecto contará con la participación de instituciones académicas como la Universidad Autónoma de Coahuila, la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, el Instituto de Diseño e Innovación Tecnológica de la Ibero Puebla y la Ibero Santa Fe.

“Desde la Asociación de Ciudades Capitales de México, y desde Saltillo, estamos convencidos de que el futuro de la gestión pública está en la evidencia, en la innovación y en el trabajo en equipo en permanente sinergia con la sociedad. Hoy iniciamos un esfuerzo que permitirá a las capitales no solo compartir experiencias, sino convertirlas en soluciones comprobadas, escalables y replicables”, destacó Javier Díaz.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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