Instala Javier Díaz evaluación de políticas municipales desde la ACCM

Durante la sesión, se informó que esta será la tercera edición del distintivo, cuyas propuestas serán evaluadas bajo criterios técnicos para identificar acciones que mejoren la calidad de vida, resuelvan problemas y puedan replicarse en otras ciudades.

La Asociación de Ciudades Capitales de México (ACCM) —donde el alcalde de Saltillo , Javier Díaz es presidente— instaló la Comisión de Evaluación del Distintivo a la Excelencia Municipal 2026. El objetivo es reconocer las políticas públicas más exitosas implementadas en los municipios del país.

“Las y los presidentes municipales tenemos la oportunidad de transformar desde lo local a nuestro país y presentar las políticas públicas más exitosas de nuestros gobiernos, y por ello hoy instalamos una comisión integrada por especialistas de alto nivel, que forman parte de instituciones serias y que aportarán conocimiento, experiencia y objetividad”, dijo Díaz González.

De acuerdo con la información, la convocatoria se abrirá entre mayo y junio. Posteriormente, el jurado seleccionará entre 25 y 30 proyectos para una siguiente etapa, que incluirá un foro en agosto, visitas técnicas entre septiembre y octubre, y la entrega del distintivo en diciembre a nueve municipios.

La comisión quedó integrada por representantes de instituciones académicas, organismos especializados y redes de ciudades, quienes participarán en el proceso de evaluación.

OBSERVATORIO-LABORATORIO

En el mismo encuentro, el edil presentó el Observatorio y Laboratorio Municipal de Políticas Públicas en México (LOCALAB), una herramienta orientada a analizar, medir y mejorar la toma de decisiones en el ámbito local.

“Los avances en la tecnología con la inteligencia artificial; lo volátil del entorno internacional y la dinámica constante de nuestras ciudades, demandan que cada una de las decisiones que tomamos estén sustentadas en parámetros claros, comprobables y medibles”, dijo.

Explicó que el observatorio permitirá entender lo que ocurre en las ciudades, mientras que el laboratorio estará enfocado en diseñar, probar y mejorar soluciones con base en evidencia.