Entra al quite la ruta 7A-Isidro, tras desaparición de la 2-A en Saltillo

De acuerdo con información difundida en unidades del servicio, el nuevo esquema contempla ajustes en vialidades clave, integrando tramos que anteriormente eran cubiertos por la 2A, con el objetivo de evitar afectaciones mayores a usuarios que dependen de este servicio para sus traslados diarios.

Tras la desaparición de la ruta 2A del sistema de transporte urbano en Saltillo , autoridades y concesionarios comenzaron la reconfiguración de recorridos para mantener la conectividad en distintos sectores de la ciudad, lo que ha derivado en la implementación de nuevas trayectorias como la denominada “Ruta 7ª Isidro”.

Entre los cambios destaca un recorrido que inicia en la colonia Valencia, cruza por Andalucía y conecta con vialidades como el bulevar Nazario Ortiz Garza, para dirigirse a la colonia Saltillo 2000; transita por las calles Alameda de Zaragoza y el Museo del Desierto. Asimismo, se retoman segmentos de la antigua ruta para mantener cobertura en colonias con alta demanda.

AJUSTES EN EL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD

En el centro de Saltillo, el trayecto incluye calles como Obregón, Lerdo, Acuña y Narciso Mendoza, además de descensos por Xicoténcatl, Corona y Purcell, hasta llegar a puntos comerciales estratégicos como Soriana, desde donde retorna hacia el sector norte.

Estos cambios forman parte de un proceso de transición que busca redistribuir la carga operativa tras la salida de la ruta 2A, considerada durante años una de las más utilizadas por su cobertura amplia.

No obstante, usuarios han manifestado la necesidad de mayor claridad en la información y señalización de los nuevos recorridos, ya que los ajustes implican modificaciones en tiempos de traslado y puntos de ascenso.

Autoridades han señalado que las rutas 7ª Directa y 7ª Andalucía mantendrán su operación habitual sobre la calzada Francisco I. Madero, lo que permitirá conservar parte de la estructura del sistema mientras se consolidan los nuevos esquemas de movilidad.