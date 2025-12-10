Acuerda Alcalde de Saltillo trabajo permanente con García Harfuch

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, sostuvo un diálogo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, en el que acordaron mantener una coordinación permanente con el gobernador Manolo Jiménez y con la ciudadanía, con el objetivo de que Saltillo continúe siendo la capital más segura de México.

El encuentro entre ambas autoridades se realizó previo a la Primera Asamblea de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, celebrada en la Ciudad de México.

Díaz González destacó ante García Harfuch que la colaboración entre los tres niveles de gobierno es una instrucción clara del gobernador.“En Coahuila y en Saltillo, la seguridad ha sido, es y será la prioridad de prioridades. Por ello, a nivel estatal y nacional, nuestro Estado y nuestra ciudad se ubican en los primeros lugares de seguridad”, señaló.

Durante su intervención en la Asamblea, el alcalde subrayó que la clave para que Saltillo sea la capital más segura del país radica en la coordinación. Frente a alcaldes y alcaldesas de todo México, expuso resultados contundentes en la reducción de delitos durante el presente año.

Según informó, Saltillo logró una reducción del 50 por ciento en homicidios comparado con 2024; los robos a casa habitación bajaron 32 por ciento; los robos a negocio disminuyeron 38 por ciento; y los robos de vehículo automotor se redujeron 13 por ciento. Además, este año no se registraron robos a instituciones bancarias.

El alcalde también informó que su gobierno ha invertido más de mil millones de pesos en seguridad, y adelantó que para el próximo año se incorporarán 500 nuevas cámaras de videovigilancia con capacidad de reconocimiento facial.“En Saltillo trabajamos todos los días y no daremos ni un paso atrás en el tema de seguridad pública para mantener a nuestra ciudad como la capital más segura de México y brindar tranquilidad a las familias saltillenses”, afirmó.

A la Conferencia Nacional asistió también el alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, en representación de Coahuila.

Durante el encuentro, el secretario Omar García Harfuch resaltó la relevancia de los gobiernos locales en la materia.“Los municipios son la base del Sistema Nacional de Seguridad Pública y las policías municipales son las primeras en responder en la gran mayoría de los casos ante una emergencia”, apuntó.

La secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, presentó el nuevo marco normativo del organismo y el Plan de Trabajo de la Conferencia Nacional para el periodo 2025-2030. Por su parte, María Geraldine Ponce Méndez, presidenta municipal de Tepic y presidenta de la Conferencia Nacional, expuso los Estatutos para su aprobación.

A la Asamblea acudieron también equipos de trabajo de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, Fiscalía General de la República, Marina Armada de México, Ejército Mexicano y Guardia Nacional, en una jornada que reafirmó la importancia de la colaboración institucional para fortalecer la seguridad en el país.