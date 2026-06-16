Intensifica Saltillo labores de desazolve y atención de vialidades

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    Intensifica Saltillo labores de desazolve y atención de vialidades

Cuadrillas municipales efectuaron trabajos de desazolve y retiro de escombro, tierra y piedras en el bulevar Fundadores

Por instrucciones del alcalde Javier Díaz González, el Gobierno Municipal de Saltillo reforzó las acciones de limpieza, desazolve y atención a reportes ciudadanos a través del programa “Aquí Andamos”, con el objetivo de prevenir riesgos y atender las afectaciones derivadas de las recientes lluvias registradas en la ciudad.

Con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, cuadrillas de distintas dependencias municipales realizaron trabajos de desazolve, limpieza y retiro de escombro, tierra y piedras arrastradas por la corriente sobre la lateral del bulevar Fundadores, en el sentido de poniente a oriente, a la altura del bulevar Mirasierra.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/lluvias-en-saltillo-dejan-inundaciones-vehiculos-varados-y-activan-brigada-permanente-FG21415220

Estas labores tuvieron como propósito mejorar las condiciones de seguridad para automovilistas y peatones, además de prevenir nuevas afectaciones en uno de los principales corredores viales de la ciudad.

De manera paralela, personal de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública llevó a cabo trabajos de desazolve y reparación de pavimento en el bulevar Luis Donaldo Colosio, en el tramo comprendido entre el bulevar Eulalio Gutiérrez Treviño y la calle Efraín Siller, donde las precipitaciones provocaron daños en la carpeta asfáltica.

Como parte de las acciones integrales implementadas por el municipio, también se realizó la limpieza y retiro de basura acumulada sobre el bulevar Fundadores, en el tramo que comprende del distribuidor vial El Sarape al bulevar Misión Santa Lucía, mediante labores de barrido manual y mantenimiento urbano que contribuyen a mejorar la imagen y funcionalidad de esta importante vialidad.

Asimismo, brigadas municipales atendieron diversos reportes relacionados con árboles caídos debido al reblandecimiento de la tierra ocasionado por las lluvias, con el fin de evitar riesgos para la población.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/refuerzan-operativos-en-saltillo-ante-persistencia-de-fuertes-lluvias-no-se-han-registrado-incidentes-de-gravedad-PE21433628

Entre las intervenciones destaca la realizada en el Jardín de Niños “Juan Enrique Pestalozzi”, ubicado entre las calles Felipe Ángeles y José María Lafragua, donde fue retirado un árbol de la especie pirul que cayó en el área de juegos sin causar daños materiales ni poner en riesgo a personas.

De igual manera, personal municipal atendió reportes en las colonias El Girasol, Miguel Hidalgo, Lomas de Lourdes, La Peñita, Latinoamericana, Topochico y otros sectores de la ciudad, donde se retiraron árboles y ramas que obstruían vialidades o representaban un riesgo para peatones y automovilistas.

$!El municipio realizó limpieza y retiro de basura acumulada en distintos tramos del bulevar Fundadores.
El municipio realizó limpieza y retiro de basura acumulada en distintos tramos del bulevar Fundadores. CORTESÍA

El alcalde Javier Díaz González reiteró que su administración mantiene un trabajo permanente de prevención y respuesta ante cualquier eventualidad relacionada con las condiciones climáticas, con el objetivo de proteger la integridad y el patrimonio de las familias saltillenses.

Finalmente, el Gobierno Municipal exhortó a la ciudadanía a colaborar manteniendo limpios los cauces y evitando arrojar basura en la vía pública, además de reportar cualquier situación de riesgo a través del asistente virtual “Saltillo Fácil”, disponible en el número 844-160-08-08.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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