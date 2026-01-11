Intensifica Saltillo trabajos de bacheo en todos los sectores de la ciudad

Brigadas municipales recorren las principales avenidas para reparar la cinta asfáltica en zonas estratégicas de la ciudad

Con el objetivo de elevar la calidad de vida de las y los saltillenses, personal de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública intensificó los trabajos de rehabilitación de pavimento en los sectores sur, norte, oriente, poniente y centro de la ciudad, como parte de la estrategia permanente del Gobierno Municipal para fortalecer la infraestructura urbana.

A través de las brigadas del programa “Aquí andamos”, se realizaron labores de reparación de carpeta asfáltica dañada en distintos tramos de la calle José María LaFragua, ubicada en la zona centro de Saltillo, una vialidad de alta circulación que conecta diversos puntos de la ciudad.

Brigadas del programa “Aquí andamos” realizan trabajos de rehabilitación de pavimento en la calle José María LaFragua, en la zona centro de Saltillo. FOTO: CORTESÍA

Estas acciones tienen como propósito incrementar la seguridad vial tanto para peatones como para automovilistas, reducir el riesgo de percances, mejorar la conectividad entre colonias y avenidas principales, y contribuir a una movilidad más segura y eficiente.

Asimismo, con el impulso del gobernador Manolo Jiménez Salinas, cuadrillas municipales llevaron a cabo trabajos de rehabilitación en la calle Melchor Múzquiz, en el tramo comprendido entre las calles José María LaFragua y Prolongación Francisco de Urdiñola, atendiendo zonas con desgaste significativo del pavimento.

De manera simultánea, brigadas de “Aquí andamos” intervinieron diversos puntos de la carpeta asfáltica en las calles 3, 18 y avenida 16, de la colonia Lourdes, al sur de la ciudad, como parte del esfuerzo integral para atender distintos sectores de Saltillo.

Los trabajos de bacheo y reparación se llevan a cabo de manera simultánea en colonias del sur, norte, oriente, poniente y centro de la ciudad. FOTO: CORTESÍA

A estos trabajos se sumaron las acciones de rehabilitación en la calle Xavier Villaurrutia, de la colonia Satélite Sur; la vialidad Cuatro Ciénegas, en la colonia Evaristo Pérez Arreola II Ampliación; así como la calle Alpinistas, en la colonia Las Cabañas, ampliando el alcance de las labores de mantenimiento urbano.

El alcalde Javier Díaz González destacó que su administración refuerza de manera permanente estas acciones y atiende de manera puntual los reportes ciudadanos realizados a través del asistente virtual “Saltillo Fácil”, disponible en el número 844-160-08-08, como parte del compromiso de mantener calles más seguras y funcionales para la ciudadanía.

