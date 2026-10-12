Intensifican bacheo en colonias Mirasierra, Urdiñola, Lomas de Lourdes y Misión Cerritos de Saltillo

El Gobierno Municipal de Saltillo intensificará esta semana los trabajos de bacheo en diferentes sectores de la ciudad, con el objetivo de reparar los daños en el pavimento y mejorar las condiciones de circulación para automovilistas y peatones. Por instrucciones del alcalde Javier Díaz González, la Dirección de Infraestructura y Obra Pública reforzará las labores de mantenimiento en colonias del sur, oriente, poniente y norte de la capital coahuilense.

“Estamos trabajando de manera permanente en el mantenimiento de nuestras calles y avenidas. Esta semana vamos a intensificar las labores de bacheo en distintos sectores de Saltillo, porque queremos que las familias cuenten con vialidades en mejores condiciones y puedan trasladarse de manera más segura”, expresó el edil. Entre los sectores programados para recibir estos trabajos se encuentran Mirasierra, Urdiñola, Lomas de Lourdes, Hacienda San Rafael y Misión Cerritos, donde las cuadrillas municipales atenderán distintos puntos con deterioro en la carpeta asfáltica.

Como parte de estas acciones, brigadas del programa “Aquí Andamos” realizaron trabajos de rehabilitación en diversos tramos de la calle Huizache, entre Guamúchil y Peyote, en la colonia Loma Linda, donde las recientes lluvias ocasionaron afectaciones en el pavimento. En este punto, personal de Infraestructura y Obra Pública comenzó la reparación del asfalto dañado. Los trabajos continuarán una vez que se retire el mercado sobre ruedas que se instala en el lugar.

Asimismo, con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, se llevaron a cabo labores de rehabilitación en distintos puntos de la avenida Presidente Cárdenas, en el cruce con la calle Guillermo Purcell, en la Zona Centro. El Gobierno Municipal informó que las labores de bacheo continuarán en calles, avenidas y bulevares de Saltillo para atender las necesidades de la población, reparar los daños en el pavimento y mantener las vialidades en mejores condiciones.