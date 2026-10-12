Intensifican bacheo en colonias Mirasierra, Urdiñola, Lomas de Lourdes y Misión Cerritos de Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Intensifican bacheo en colonias Mirasierra, Urdiñola, Lomas de Lourdes y Misión Cerritos de Saltillo
    Mirasierra, Urdiñola, Lomas de Lourdes, Hacienda San Rafael y Misión Cerritos están entre los sectores programados. CORTESÍA

Los trabajos abarcarán los cuatro sectores de la ciudad: sur, oriente, poniente y norte

El Gobierno Municipal de Saltillo intensificará esta semana los trabajos de bacheo en diferentes sectores de la ciudad, con el objetivo de reparar los daños en el pavimento y mejorar las condiciones de circulación para automovilistas y peatones.

Por instrucciones del alcalde Javier Díaz González, la Dirección de Infraestructura y Obra Pública reforzará las labores de mantenimiento en colonias del sur, oriente, poniente y norte de la capital coahuilense.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/refuerzan-limpieza-de-calles-en-saltillo-y-aplican-sanciones-a-quienes-tiren-basura-IO24083380

“Estamos trabajando de manera permanente en el mantenimiento de nuestras calles y avenidas. Esta semana vamos a intensificar las labores de bacheo en distintos sectores de Saltillo, porque queremos que las familias cuenten con vialidades en mejores condiciones y puedan trasladarse de manera más segura”, expresó el edil.

Entre los sectores programados para recibir estos trabajos se encuentran Mirasierra, Urdiñola, Lomas de Lourdes, Hacienda San Rafael y Misión Cerritos, donde las cuadrillas municipales atenderán distintos puntos con deterioro en la carpeta asfáltica.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/anuncia-saltillo-plan-de-recarpeteo-vial-por-120-mdp-e-inversion-en-obras-pluviales-KO24083889

Como parte de estas acciones, brigadas del programa “Aquí Andamos” realizaron trabajos de rehabilitación en diversos tramos de la calle Huizache, entre Guamúchil y Peyote, en la colonia Loma Linda, donde las recientes lluvias ocasionaron afectaciones en el pavimento.

En este punto, personal de Infraestructura y Obra Pública comenzó la reparación del asfalto dañado. Los trabajos continuarán una vez que se retire el mercado sobre ruedas que se instala en el lugar.

$!Las cuadrillas municipales atenderán distintos puntos con deterioro en el pavimento.
Las cuadrillas municipales atenderán distintos puntos con deterioro en el pavimento. CORTESÍA

Asimismo, con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, se llevaron a cabo labores de rehabilitación en distintos puntos de la avenida Presidente Cárdenas, en el cruce con la calle Guillermo Purcell, en la Zona Centro.

El Gobierno Municipal informó que las labores de bacheo continuarán en calles, avenidas y bulevares de Saltillo para atender las necesidades de la población, reparar los daños en el pavimento y mantener las vialidades en mejores condiciones.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Calles
obras públicas

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Al narco abrazos, al médico madrazos

Al narco abrazos, al médico madrazos
true

Carlos Villarreal y Federico Fernández: el duro costo de equivocarse
true

POLITICÓN: AHMSA, la hora de la verdad: ¿habrá pago de garantía o acreedores tomarán el control?

El bulevar Rodeo Saltillo tendrá modificaciones para facilitar el acceso de los asistentes al festival.

Anuncian ruta gratuita de transporte ‘Vamos para el Rodeo Saltillo’, y ajustes viales por el evento
La fuerza del estallido habría proyectado el boiler hasta la cuadra siguiente.

Explota boiler en vivienda mientras dormían y lesiona a un niño en Saltillo
José Emilio Rodríguez, de 18 años, seguirá los pasos de Isaac del Toro tras fichar por el equipo de desarrollo del UAE Team Emirates para 2027.

Isaac del Toro tendrá compañía mexicana: José Emilio Rodríguez ficha por UAE para 2027
La situación refleja el deterioro de la seguridad marítima en una de las rutas energéticas más importantes del mundo.

Irán incendia un superpetrolero después de que EU levantara el bloqueo naval
La disputa, por tanto, no necesariamente se desarrollaría en el espacio ni mediante un enfrentamiento militar convencional.

EU, China y Rusia podrían estar inmersos en una nueva carrera sobre transparentar el fenómeno de los ovnis