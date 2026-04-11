Intensifican operativos en bares y restaurantes del Centro de Saltillo

El director de Distrito Centro, Roberto Rojas Oyervides, informó que distintas dependencias del Gobierno Municipal de Saltillo intensificaron acciones de supervisión en bares y restaurantes de la zona centro, con el fin de que operen conforme a la normativa vigente. Detalló que en estas labores participan la Secretaría del Ayuntamiento, la Dirección de Desarrollo Urbano, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, así como Protección Civil y Bomberos.

“El objetivo es verificar que los establecimientos funcionen dentro del marco legal, garantizando la seguridad y el bienestar tanto de los clientes como del entorno”, explicó. Asimismo, subrayó la importancia de que cada negocio cumpla con las disposiciones correspondientes según su giro. SUPERVISAN DOCUMENTACIÓN, AFORO Y NIVELES DE RUIDO Durante los recorridos, las autoridades revisan que los establecimientos cuenten con permisos en regla, respeten la capacidad permitida de personas y mantengan niveles adecuados de sonido.

Estas inspecciones también contemplan aspectos de seguridad y condiciones generales de operación para prevenir riesgos. Finalmente, Rojas Oyervides indicó que estos operativos coordinados continuarán realizándose de manera periódica en el primer cuadro de la ciudad.

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