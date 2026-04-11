Intensifican operativos en bares y restaurantes del Centro de Saltillo

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Saltillo
/ 11 abril 2026
    Intensifican operativos en bares y restaurantes del Centro de Saltillo
    Autoridades municipales realizan inspecciones en establecimientos del primer cuadro de la ciudad. CORTESÍA

Autoridades supervisan cumplimiento de normas, aforo y niveles de ruido en establecimientos.

El director de Distrito Centro, Roberto Rojas Oyervides, informó que distintas dependencias del Gobierno Municipal de Saltillo intensificaron acciones de supervisión en bares y restaurantes de la zona centro, con el fin de que operen conforme a la normativa vigente.

Detalló que en estas labores participan la Secretaría del Ayuntamiento, la Dirección de Desarrollo Urbano, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, así como Protección Civil y Bomberos.

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“El objetivo es verificar que los establecimientos funcionen dentro del marco legal, garantizando la seguridad y el bienestar tanto de los clientes como del entorno”, explicó.

Asimismo, subrayó la importancia de que cada negocio cumpla con las disposiciones correspondientes según su giro.

SUPERVISAN DOCUMENTACIÓN, AFORO Y NIVELES DE RUIDO

Durante los recorridos, las autoridades revisan que los establecimientos cuenten con permisos en regla, respeten la capacidad permitida de personas y mantengan niveles adecuados de sonido.

$!Se verifica que los antros cuenten con su papelería en regla.
Se verifica que los antros cuenten con su papelería en regla. CORTESÍA

Estas inspecciones también contemplan aspectos de seguridad y condiciones generales de operación para prevenir riesgos.

Finalmente, Rojas Oyervides indicó que estos operativos coordinados continuarán realizándose de manera periódica en el primer cuadro de la ciudad.

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