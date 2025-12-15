Intenta conductor retorno prohibido y termina varado en zanja pluvial en la Saltillo- Torreón

Cerca de las 7:15 horas de este lunes se registró un accidente en la carretera a Torreón, a la altura del kilómetro 12, con dirección a Saltillo, donde un automovilista terminó varado en la zanja pluvial del camellón central.

De acuerdo con el conductor del vehículo Nissan Versa, con placas de circulación del estado de Tamaulipas, observó tráfico complicado y neblina densa en la zona, por lo que intentó retornarse para cambiar de dirección.

