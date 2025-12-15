Intenta conductor retorno prohibido y termina varado en zanja pluvial en la Saltillo- Torreón

    El Nissan Versa quedó varado en la zanja pluvial del camellón central tras intentar un retorno no habilitado. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

La neblina densa y el tráfico complicado en la carretera generaron riesgos para los automovilistas durante la mañana

Cerca de las 7:15 horas de este lunes se registró un accidente en la carretera a Torreón, a la altura del kilómetro 12, con dirección a Saltillo, donde un automovilista terminó varado en la zanja pluvial del camellón central.

De acuerdo con el conductor del vehículo Nissan Versa, con placas de circulación del estado de Tamaulipas, observó tráfico complicado y neblina densa en la zona, por lo que intentó retornarse para cambiar de dirección.

Al realizar la maniobra en un punto donde no existe retorno habilitado, el vehículo cayó en la zanja pluvial, quedando inmovilizado, sin que se reportaran personas lesionadas.

Elementos de la Guardia Nacional acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos, abanderar el área y prevenir otro incidente mientras se solicitaba el apoyo de una grúa.

El conductor, quien inicialmente se dirigía a Torreón, decidió regresar hacia Saltillo con la intención de acudir a un cajero automático; sin embargo, al observar el tráfico, optó por continuar la maniobra que derivó en el percance.

