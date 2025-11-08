Interviene Ayuntamiento de Saltillo arroyos, parques y plazas para mejorar espacios públicos

Saltillo
/ 8 noviembre 2025
    Interviene Ayuntamiento de Saltillo arroyos, parques y plazas para mejorar espacios públicos
    El Vivero Municipal de Saltillo continúa con su campaña de reforestación en plazas y parques, para mejorar la calidad del aire y el entorno urbano. FOTO: CORTESÍA

El Gobierno Municipal intensificó las acciones de limpieza, reforestación y rehabilitación de espacios públicos en distintos puntos de la ciudad, como parte del programa “Aquí Andamos”

El Gobierno Municipal de Saltillo continúa fortaleciendo el rescate de áreas verdes y espacios públicos mediante el programa “Aquí Andamos”, con el propósito de ofrecer entornos dignos, seguros y limpios para las familias saltillenses.

En coordinación con el Gobierno de Coahuila, brigadas de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable intervinieron un tramo del arroyo Del Cuatro, a la altura de la colonia Morelos cuarto sector, donde realizaron trabajos de limpieza general en atención a solicitudes ciudadanas.

TE PUEDE INTERESAR: Suspenderán temporalmente ruta Norte-Sur de ‘Aquí Vamos Gratis’ durante Maratón Saltillo

$!Habitantes de diversos sectores de Saltillo participaron en las jornadas de limpieza y reforestación promovidas por el Gobierno Municipal.
Habitantes de diversos sectores de Saltillo participaron en las jornadas de limpieza y reforestación promovidas por el Gobierno Municipal. FOTO: CORTESÍA

En el punto ubicado entre las calles 11, 13 y 38, personal municipal retiró maleza, basura y escombro, además de efectuar poda baja en el arbolado con el fin de eliminar obstrucciones al flujo del agua durante la temporada de lluvias y reducir riesgos a la salud derivados de la proliferación de plagas o fauna nociva.

Estas acciones se suman a las labores de limpieza integral efectuadas en otros cauces naturales de agua en colonias como Lomas del Refugio, Santa Elena, Vicente Guerrero, Lomas Verdes, Francisco de Urdiñola, El Hacha, El Olmo, Privadas La Torre, Ignacio Zaragoza y Mirasierra, entre muchas más.

El Ayuntamiento de Saltillo exhortó a la población a evitar arrojar desechos en espacios al aire libre, a fin de mantener limpia la ciudad y prevenir afectaciones ambientales.

RECUPERAN PARQUES Y PROMUEVEN CONVIVENCIA

Como parte de la estrategia de mejora urbana, las cuadrillas de “Aquí Andamos” también realizaron acciones de mantenimiento en el Parque Recreativo Los Nogales, ubicado al suroriente de la ciudad.

En este tradicional espacio, se efectuaron labores de retiro de basura y deshierbe, con el propósito de que las familias y personas aficionadas al deporte disfruten de instalaciones limpias y seguras. Además, el Gobierno Municipal destacó el aprovechamiento del Centro Comunitario Nogales, donde se imparten talleres y cursos en beneficio de la comunidad.

$!Con el programa “Aquí Andamos”, el Ayuntamiento impulsa la recuperación de espacios de convivencia y el fortalecimiento del tejido social.
Con el programa “Aquí Andamos”, el Ayuntamiento impulsa la recuperación de espacios de convivencia y el fortalecimiento del tejido social. FOTO: CORTESÍA

REFORESTAN PLAZAS PÚBLICAS Y MEJORAN MEDIO AMBIENTE

Con la meta de embellecer la ciudad y fortalecer la convivencia, personal del Vivero Municipal llevó a cabo una jornada de reforestación en la plaza pública de la colonia La Fragua, ubicada entre la calle Plomo y el bulevar Minero.

Durante la jornada se plantaron 25 encinos siempreverdes y 5 encinos roble, con el objetivo de incrementar la biodiversidad del área, generar sombra natural y ofrecer refugio y alimento a especies locales.

Asimismo, en atención a vecinos de la colonia Morelos, brigadas municipales efectuaron la limpieza integral del área verde localizada entre las calles 34 y 13, reforzando la imagen urbana del sector.

El alcalde Javier Díaz González reiteró su compromiso con la conservación ambiental y la participación ciudadana, y recordó que cualquier solicitud de atención a servicios públicos puede realizarse mediante el Chat Bot oficial “Saltillo Fácil”, disponible al número 844-160-08-08.

Temas


obras públicas

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Organizaciones


ayuntamiento de saltillo

true

Elena Vega

Editora Web y de Mesa Regional en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El nuevo C2 municipal opera con más de 400 cámaras conectadas al sistema estatal.

Transporte gratuito, vigilancia moderna y clínicas sociales, dibujan nuevo rostro de Ramos Arizpe
Autoridades municipales realizan reuniones vecinales en distintos sectores de Saltillo para atender inquietudes sobre seguridad.

Con 123 mil personas en red de WhatsApp, Saltillo consolida la mayor red ciudadana del país

Brigadas de salud realizan fumigación en colonias con mayor presencia del mosquito transmisor.

Aumentan a 155 los casos de dengue en la Región Centro de Coahuila en lo que va del año
El investigador Eduardo Lara Reimers, explicó la importancia de espacios seguros y educación para un consumo responsable.

Educar, regular y abrir espacios: el reto de Coahuila frente al consumo de cannabis
Técnicos del Simas Torreón trabajaron de forma ininterrumpida para concluir antes de lo previsto la reparación del pozo 7R.

Reanuda operación la bomba 7R en Torreón tras varios días de reparaciones

A pesar de las reformas, pocas denuncias por maltrato animal llegan a sentencia.

Coahuila, entre los ladridos del amor y los gritos del maltrato
Un avión desciende para aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles | FOTO: EFE

Esta es la lista de aeropuertos en EU, afectados por la reducción del tráfico aéreo

Paz y justicia

Paz y justicia