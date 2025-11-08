Interviene Ayuntamiento de Saltillo arroyos, parques y plazas para mejorar espacios públicos

El Gobierno Municipal de Saltillo continúa fortaleciendo el rescate de áreas verdes y espacios públicos mediante el programa “Aquí Andamos”, con el propósito de ofrecer entornos dignos, seguros y limpios para las familias saltillenses. En coordinación con el Gobierno de Coahuila, brigadas de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable intervinieron un tramo del arroyo Del Cuatro, a la altura de la colonia Morelos cuarto sector, donde realizaron trabajos de limpieza general en atención a solicitudes ciudadanas. TE PUEDE INTERESAR: Suspenderán temporalmente ruta Norte-Sur de ‘Aquí Vamos Gratis’ durante Maratón Saltillo

En el punto ubicado entre las calles 11, 13 y 38, personal municipal retiró maleza, basura y escombro, además de efectuar poda baja en el arbolado con el fin de eliminar obstrucciones al flujo del agua durante la temporada de lluvias y reducir riesgos a la salud derivados de la proliferación de plagas o fauna nociva. Estas acciones se suman a las labores de limpieza integral efectuadas en otros cauces naturales de agua en colonias como Lomas del Refugio, Santa Elena, Vicente Guerrero, Lomas Verdes, Francisco de Urdiñola, El Hacha, El Olmo, Privadas La Torre, Ignacio Zaragoza y Mirasierra, entre muchas más. El Ayuntamiento de Saltillo exhortó a la población a evitar arrojar desechos en espacios al aire libre, a fin de mantener limpia la ciudad y prevenir afectaciones ambientales. RECUPERAN PARQUES Y PROMUEVEN CONVIVENCIA Como parte de la estrategia de mejora urbana, las cuadrillas de “Aquí Andamos” también realizaron acciones de mantenimiento en el Parque Recreativo Los Nogales, ubicado al suroriente de la ciudad. En este tradicional espacio, se efectuaron labores de retiro de basura y deshierbe, con el propósito de que las familias y personas aficionadas al deporte disfruten de instalaciones limpias y seguras. Además, el Gobierno Municipal destacó el aprovechamiento del Centro Comunitario Nogales, donde se imparten talleres y cursos en beneficio de la comunidad.