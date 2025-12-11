Una grandeza en ventas

Adán Augusto López, coordinador de Morena en el Senado, adquirió recientemente 17 mil ejemplares de “Grandeza”, el libro del expresidente Andrés Manuel López Obrador, para regalarlos.

El legislador negó que los haya adquirido con recursos del Senado o del Grupo Parlamentario de Morena. Aseguró que fueron comprados con recursos propios y además con un “descuento extraordinario, de 77.7 por ciento”.

