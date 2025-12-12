Se puede decir... Que pasó el circo maroma y ‘teatro’

Opinión
/ 12 diciembre 2025
    Se puede decir... Que pasó el circo maroma y ‘teatro’
    Ernestina Godoy Ramos, durante su intervención en la sesión ordinaria del Senado de la República en la que compareció ante el pleno previo a la votación para ocupar el cargo a la Fiscalía General de la República (FGR). Foto: Cuartoscuro/Mario Jasso

Pero no se puede decir... Que fue una “burla”

La apapachada y protegida del Sistema, por fin después de tanta jaramalla, fue elegida nueva titular de la Fiscalía General de la República, por lo tanto mis felicitaciones, y eso sí, deberían de informar a la ciudadanía cuanto costó toda esa simulada y ultra rápida elección que para mentiras y falsas intenciones, ya están hasta la coronilla, esperándose que por esta vez, la señora Ernestina Godoy, cumpla al pie de la letra con todo el contenido de su largo, flamante y lúcido discurso, que vertió en su “toma” de posesión.

Temas


política
Teatro

Localizaciones


México

Personajes


Ernestina Godoy

Organizaciones


FGR

true

Ángel García Castillo

Licenciado en Derecho. Autor de la columna “Lo que no se puede decir”, la cual se lee en varias difusoras, obteniendo con ella El Premio Estatal de Periodismo “Editorial Radio”. Su columna se ha publicado en distintos periódicos, entre ellos El Siglo de Torreón.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
China y otros países asiáticos con los cuales México no tiene acuerdo comercial tendrán aranceles de hasta 50 por ciento.

Dividen opiniones aranceles a China: blindarán a industria nacional, pero subirá la inflación

Estados Unidos y China están en la carrera por el liderazgo económico y comercial en el planeta.

México, clave en la competencia de EU con China por el liderazgo mundial: expertas

true

POLITICÓN: Coahuila pone la vara alta; Manolo Jiménez presume seguridad ante Sheinbaum y agradece el respaldo
María Corina, pacifista

María Corina, pacifista
true

Miss Universo y la mancha criminal
true

Productos chinos; ¿es útil imponerles más aranceles?
true

Gobierno de Sheinbaum hace campañas selectivas contra factureros
La afiliación otorga acceso a servicios médicos, incapacidades, protección por riesgos de trabajo y pensiones.

IMSS Coahuila refuerza promoción del programa de incorporación para personas trabajadoras del hogar