Se puede decir... Que pasó el circo maroma y ‘teatro’

La apapachada y protegida del Sistema, por fin después de tanta jaramalla, fue elegida nueva titular de la Fiscalía General de la República, por lo tanto mis felicitaciones, y eso sí, deberían de informar a la ciudadanía cuanto costó toda esa simulada y ultra rápida elección que para mentiras y falsas intenciones, ya están hasta la coronilla, esperándose que por esta vez, la señora Ernestina Godoy, cumpla al pie de la letra con todo el contenido de su largo, flamante y lúcido discurso, que vertió en su “toma” de posesión.