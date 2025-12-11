La resurrección del PRI

Al inmemorial Rius

Está Alito Moreno en el púlpito de la iglesia de los Santos Mártires del PRI Reencarnado, en el pueblo de San Garabato de las Tunas.

Don Eulogio de Villagrá, el párroco de 97 años (los mismos del PRI), rentó el templo para un ritual de resurrección partidista.

La voz tronante de Alito, con el puño en alto, inicia su discurso: “¡Qué viva el PRI! El régimen vil y corrupto de Morena seguirá aprovechándose del silencio de las y los mexicanos”. Mientras tanto, el “Alito Team” y 33 militantes están molestos por escuchar al innombrable partido.

Alza la voz Alito para dar énfasis a su agitado discurso: “Aquí estamos listos los priistas para defender la patria y para defender a nuestro gran país”. El “Alito team” aplaude de pie. Ahí están los senadores Manuel Añorve con el resto de los senadores priistas. También está el diputado Rubén Moreira con los integrantes de la bancada priista. Los vigorosos gritos de “¡Viva México! ¡Viva el PRI!” empiezan a escucharse.

Los 33 militantes no alcanzan a comprender qué ocurre. Pues con excepción de Don Perpetuo del Rosal (el cacique y presidente municipal, miembro del partido R.I.P) y del Lechuzo y Arsenio (los policías represores del régimen de Don Perpetuo), que aplauden emocionados, 30 militantes priistas lo hacen con timidez. Por ello, los aplausos de Doña Eme (la beata del pueblo, miembro de “La Vela Perpetua”), Lucas Estornino (el boticario, que simboliza a la clase media intelectual priista), Gedeón (que representa a los burócratas), Fiacro Franco (el cantinero español de la cantina “El Sanatorio” (la única del pueblo) y 26 más, apenas se escuchan en el templo.

Pero Alito no para: “Lo mejor del PRI se quedó en el PRI. Lo mejor de los priistas está aquí”. En ese momento, senadores, diputados, Don Perpetuo del Rosal y sus polizontes gritan “¡PRI, PRI, PRI!” y aplauden eufóricos. Los 30 militantes empiezan a entrar en calor y aplauden con más ganas.

Alito continúa con su arenga: “Firmeza, carácter y determinación (son nuestros valores como priistas). (Por eso) competiremos solos en el 2026, 2027 y ganaremos la presidencia en 2030”. Sus palabras desatan la locura. Todos los presentes se ven reflejados en sus palabras, que iluminan un futuro esplendoroso sin saber que sólo es un momento de lucidez terminal, previo a la muerte sin resurrección de por medio.

Entrado en gastos, Alito alza aún más su voz para gritar, casi afónico: “Morena es una repugnante pandilla de narcopolíticos. Cínico y corrupto es Andrés Manuel López Obrador”. Rubén, con el puño izquierdo en alto –por aquella lectura lejana del Manual de Izquierda (Conceptos Elementales del Materialismo Histórico) de Marta Harnecker, leído (y poco comprendido) en sus tiempos de la Normal–, guía la consigna: “¡Es un hedor estar con Obrador! ¡Es un hedor estar con Obrador!

Los gritos retumban en las paredes del templo. El Santísimo se tambalea; mientras la efigie de San Garabato parece que caerá en cualquier momento.

Alito, casi sin voz, remata: “Vamos a ganar el 2026. Vamos a ganar el 2027. Para (luego) ganar la presidencia de la República. (Porque) Primero está la defensa de la libertad. (Y) de la democracia de nuestro país”.

El “Alito Team” y los 33 militantes gritan, como poseídos de una secta desprendida de la realidad, frases que aparecen en una pantalla: “¡El PRI ha resucitado! ¡Aleluya! ¡PRI resucita en mí! ¡Aleluya! ¡Renueva mi militante corazón! ¡Aleluya!”. Todos saltan, se abrazan y algunas atrevidas lanzan corazoncitos a su líder Alito.

Afuera del templo, con 45 grados a la sombra, hay una manta colgada entre dos nopales cardones con estas frases escritas: “El 70.1 por ciento de los mexicanos aprueba la gestión de Claudia Sheinbaum. El 48.7 por ciento de los definidos como priistas la apoyan” (Mitofsky/El Financiero: 9-12-25). “Morena aventaja en 12 de las 17 gubernaturas que se disputarán en 2027. En las otras cinco, la oposición encabeza la intención de voto, pero con poco margen de diferencia” (El Heraldo de México: 10-12-2025).

Debajo del nopal derecho yacen dormidos: Juan Calzonzin (un indígena pobre, pero sabio, siempre crítico de la realidad mexicana), envuelto en su cobija eléctrica, y Chon Prieto (el infaltable borracho del pueblo, amigo de Calzonzin, que representa al pueblo), envuelto en su sarape de Saltillo.