Intervienen Fundadores, Carranza, Coss y Nazario Ortiz con obras de mantenimiento en Saltillo

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Saltillo
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    Intervienen Fundadores, Carranza, Coss y Nazario Ortiz con obras de mantenimiento en Saltillo
    Brigadas municipales realizan trabajos de pintura y mantenimiento en el bulevar Fundadores de Saltillo. CORTESÍA

Las cuadrillas municipales trabajan en pintura, deshierbe, iluminación y rehabilitación de infraestructura para favorecer la movilidad

El Gobierno Municipal de Saltillo puso en marcha brigadas integrales de mantenimiento en los principales bulevares de la ciudad durante este mes de agosto. La iniciativa busca mejorar la imagen urbana, la movilidad y la seguridad vial de la capital coahuilense.

Al respecto, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, explicó que en estas acciones intervienen de manera coordinada dependencias como Medio Ambiente, Servicios Públicos y Obras Públicas para atender las necesidades prioritarias de la infraestructura vial.

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“Prácticamente estamos llevando a cabo unas brigadas integrales con las diferentes áreas municipales... estamos entrándole con todo lo que es delimitación de carriles, pintura, limpieza, deshierbe, entramos abajo de los puentes a pintar, cambiar luminarias y restablecer muchas de las acciones que se necesitaban ahí”, señaló el edil.

Díaz González detalló que la intervención abarca importantes arterias de la ciudad, incluyendo el bulevar Fundadores y vías secundarias.

“Estamos pintando todos los barandales del bulevar Fundadores y así vamos a estar trabajando en los diferentes bulevares principales con brigadas integrales”, indicó.

El Presidente Municipal enfatizó que los trabajos responden a una estrategia integral que va más allá de un cambio estético.

“Nos da la posibilidad de no solamente embellecer nuestra ciudad, sino poder mejorar el tema del aspecto visual, pero también el tema de la seguridad y la movilidad en todos estos sectores”, afirmó.

Asimismo, el Munícipe destacó la rehabilitación del cordón cuneta y camellones dañados por percances automovilísticos en vialidades clave.

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“Había muchos pedazos que ya estaban totalmente destrozados por banquetazos o accidentes desde hace algún tiempo y se están rehabilitando en el bulevar Venustiano Carranza, Francisco Coss y Nazario Ortíz”, explicó.

En el marco del Mes de la Juventud, el Alcalde mencionó que las intervenciones también incluyen proyectos culturales en cruces emblemáticos.

“Es un mural de parte de los jóvenes que estamos pintando ahora con el mes de la juventud en Venustiano Carranza y Luis Echeverría, dentro de las diferentes acciones que vamos a tener en este mes de agosto”, concluyó.

Con estas cuadrillas permanentes, el Ayuntamiento contempla mantener los trabajos de limpieza, deshierbe, señalización y alumbrado tanto en los corredores comerciales de mayor flujo como al interior de las colonias.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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