Investiga Fiscalía hielera con mariguana hallada en el CETis 48 de Saltillo

Tras el hallazgo de una hielera con más de tres kilogramos de mariguana en el CETis 48 en Saltillo, la Fiscalía General del Estado inició una investigación para identificar al responsable mediante el análisis de cámaras de seguridad. El reporte ocurrió el pasado sábado alrededor de las 11:30 horas en el plantel ubicado en la colonia Magisterio Sección 38, lo que generó la movilización de la Agencia de Investigación Criminal para realizar el aseguramiento. TE PUEDE INTERESAR: Honores a la Bandera reúnen a más de 500 integrantes de la comunidad del Ateneo Fuente

Julio Loera, delegado Sureste de la Fiscalía de Coahuila, confirmó que el narcótico fue puesto a disposición del Centro de Operaciones Estratégicas (COE) para dar seguimiento al caso e iniciar las indagatorias correspondientes. “Se inician las investigaciones para verificar el motivo por el cual se dejó esta hielera en ese lugar. Lo que nos ha ayudado a dilucidar en este tipo de casos son las videograbaciones”, explicó el delegado. Actualmente, los agentes recolectan material gráfico del plantel y de zonas aledañas para verificar “de dónde y quién es la persona que pudo haber dejado ahí esta hielera”, precisó el funcionario estatal sobre el avance de las investigaciones. Respecto a la seguridad de la comunidad estudiantil, Loera aseguró que no hubo peligro: “No corría absolutamente riesgo nadie porque fue asegurado por personal de la institución hasta que llegó la Agencia de Investigación Criminal”.

El delegado detalló que el personal del instituto fue quien localizó el objeto en el exterior y, al percatarse de que contenía droga, procedió a resguardarlo y dar aviso inmediato a las autoridades de seguridad. Sobre la posibilidad de que el lugar fuera un punto de intercambio, Loera descartó inicialmente esa hipótesis debido al horario del hallazgo: “Fue el sábado en la mañana, dudo mucho que haya sido un tema de intercambio”. Añadió que una de las líneas de investigación sugiere que la persona pudo haberse deshecho de la hielera por temor: “Quizás una persona la llevaba, pudo haber visto, se asustó y afortunadamente se llevó a cabo el aseguramiento”. Finalmente, la autoridad confirmó que el peso total de la hierba seca asegurada, con características propias de la mariguana, fue de “más de 3 kilogramos”, los cuales ya se encuentran bajo resguardo ministerial.

