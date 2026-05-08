Invita Ayuntamiento a postular candidaturas para la Presea Saltillo

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Saltillo
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    Invita Ayuntamiento a postular candidaturas para la Presea Saltillo
    La entrega del reconocimiento se realizará el 25 de julio durante los festejos por el aniversario de la ciudad. OMAR SAUCEDO

El premio reconoce a personas físicas o morales por su labor y aportaciones a la comunidad

El Ayuntamiento de Saltillo compartió la convocatoria para postular candidaturas a la Presea Saltillo 2026, considerado el máximo reconocimiento que otorga la ciudad a personas físicas o morales cuya labor, obra o servicios prestados a la comunidad sean relevantes para la sociedad saltillense.

De acuerdo con la convocatoria difundida por el gobierno municipal, las y los aspirantes podrán participar en alguna de las tres categorías contempladas: institucional, en vida o post mortem.

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La entrega de la Presea Saltillo se llevará a cabo el próximo 25 de julio, en el marco del 449 aniversario de la fundación de la ciudad, durante una sesión solemne de Cabildo.

Entre los requisitos para registrar candidaturas se establece contar con nacionalidad mexicana, haber nacido en el municipio de Saltillo o acreditar una residencia mínima de 10 años ininterrumpidos a la fecha de expedición de la convocatoria.

$!Las candidaturas podrán participar en las categorías institucional, en vida y post mortem.
Las candidaturas podrán participar en las categorías institucional, en vida y post mortem. CORTESÍA

Asimismo, las personas postuladas no deberán encontrarse en el Registro Estatal de Deudores Alimentarios Morosos del Poder Judicial del Estado, ni haber recibido anteriormente la Presea Saltillo en la categoría para la que actualmente son propuestas.

Además, deberán contar con una trayectoria destacada o haber realizado actividades relevantes en beneficio de la comunidad.

Las autoridades informaron que la documentación requerida para integrar el expediente puede consultarse en la convocatoria disponible en el portal oficial del Gobierno Municipal de Saltillo.

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Las propuestas de candidaturas serán recibidas durante todo el mes de mayo, de lunes a viernes en un horario de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde en la Secretaría del Ayuntamiento, ubicada en la Presidencia Municipal. También podrán registrarse las 24 horas del día a través del sitio oficial de internet.

Una vez que el jurado evalúe las candidaturas participantes, la Unidad Administrativa de Comunicación Social será la encargada de difundir el fallo mediante medios de comunicación locales y redes sociales.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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