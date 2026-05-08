Saltillo: más de 70 escuelas participan en sesión sobre prevención del suicidio juvenil

Con la participación de representantes de más de 70 instituciones educativas, el Hotel Quinta Dorada fue sede de una sesión enfocada en la detección y prevención del suicidio en jóvenes, dirigida a directivos, docentes, psicólogos y orientadores escolares. El encuentro buscó generar herramientas de atención temprana y reflexionar sobre la salud mental entre la comunidad educativa, ante el aumento de problemáticas emocionales y conductas de riesgo en adolescentes.

Fernando Cortés, director comercial del Hotel Quinta Dorada, destacó que los espacios empresariales también pueden convertirse en puntos de encuentro para causas sociales y educativas. “Los espacios no solamente deben servir para hacer negocios o recibir huéspedes, también deben convertirse en lugares donde se generen conversaciones capaces de impactar vidas”, expresó.

La ponencia principal estuvo a cargo de la psicóloga Angely Maury Martínez, colaboradora del programa “Vive Libre Sin Drogas”, quien explicó que el suicidio puede prevenirse mediante la escucha activa, la detección de señales de alerta y el fortalecimiento de redes de apoyo. Entre los factores de riesgo mencionó la depresión, el aislamiento, el consumo de sustancias, el bullying y los problemas familiares, mientras que entre las señales de alerta destacó los cambios bruscos de humor, alteraciones del sueño, pérdida de interés y verbalizaciones relacionadas con la muerte. “Hablar del suicidio no incita a hacerlo; al contrario, permite abrir espacios de apoyo y disminuir el riesgo”, señaló la especialista.

Durante la sesión también se realizaron ejercicios prácticos de regulación emocional y mindfulness, además de compartir líneas de atención psicológica disponibles las 24 horas, como la Línea de la Vida (800) 822 37 37 y el sistema de emergencias 911. Al cierre, organizadores agradecieron la participación de las instituciones asistentes y reiteraron la importancia de mantener espacios de capacitación y prevención enfocados en la salud mental juvenil.

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