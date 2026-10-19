Invita Canacintra Coahuila a Convención Nacional a celebrarse en Saltillo

El evento se realizará los días 21, 22 y 23 de octubre en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Coahuila, Campus Arteaga, en la Zona Metropolitana de Saltillo.

La delegación Coahuila Sureste de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) invitó a los industriales de México a asistir a la Convención Nacional de Delegaciones, Sectores y Ramas Industriales 2026.

A través de un video compartido en redes sociales, el presidente del organismo, Arturo Reveles Márquez, aseguró que su delegación se encuentra lista para recibir el evento nacional.

El encuentro será inaugurado por el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas; la presidenta nacional de Canacintra, María de Lourdes Medina Ortega; el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, y el propio Reveles Márquez.

“Llevaremos a cabo exposición y encuentros de negocios, lo que permitirá impulsar la competitividad y el crecimiento de los industriales aquí en México”, dijo Reveles.

Agregó que se realizarán conferencias magistrales en temas como economía y política, productividad y competitividad, así como inteligencia artificial.

Entre los conferencistas se encuentran Jesús Aguilar, del Rochester Institute of Technology New York, para hablar de IA; Luis Olivares Márquez, secretario de Economía de Coahuila, para hablar de innovación; así como Valeria Moy, directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), A. C., para hablar de expectativas económicas para 2027.

Asimismo, se contará con un panel automotriz integrado por las empresas General Motors, Stellantis y Daimler Truck, así como conferencias sobre cómo mejorar la competitividad en la industria. El evento culminará con la charla impartida por el periodista de guerra Alberto Peláez.

“Los invitamos a que vengan, creo que será mucho el aprendizaje que se llevarán en estas sesiones. Nos vemos en Saltillo, ¡atrévete a vivirla!”, concluyó Reveles Márquez.