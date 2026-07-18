Invita Cruz Roja Saltillo a curso de primeros auxilios

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    Invita Cruz Roja Saltillo a curso de primeros auxilios
    La Cruz Roja Saltillo impartirá el curso para primeros respondientes el sábado 1 de agosto, de 9:00 a 14:00 horas. CORTESÍA

La capacitación se realizará el sábado 1 de agosto, de 9:00 a 14:00 horas, y abordará reanimación cardiopulmonar, atención de heridas, fracturas, quemaduras y traslado de lesionados; abierto para todo público

La Cruz Roja Mexicana, delegación Saltillo, impartirá este sábado 1 de agosto una capacitación para primeros respondientes, dirigida a personas interesadas en aprender cómo actuar ante accidentes y emergencias.

El curso se desarrollará de 09:00 a 14:00 horas en las instalaciones de la institución y tendrá una cuota de recuperación de 800 pesos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/dos-adultos-mayores-resultan-lesionados-en-choque-en-el-centro-de-saltillo-PG22245758

Podrán participar personas a partir de los 16 años. Al finalizar, las y los asistentes recibirán un diploma de participación.

El contenido incluirá técnicas de soporte vital básico y reanimación cardiopulmonar, así como procedimientos para atender una obstrucción de la vía aérea ocasionada por un cuerpo extraño.

También se explicará cómo intervenir inicialmente ante heridas, hemorragias, fracturas, quemaduras, intoxicaciones y emergencias relacionadas con temperaturas extremas.

La capacitación abordará la movilización y el transporte de personas lesionadas, además de la activación correcta de los servicios médicos de urgencias.

El propósito es que los participantes conozcan las medidas básicas que pueden aplicar durante los primeros minutos de una emergencia, mientras llega el personal especializado.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/canirac-entrega-donativo-a-cruz-roja-y-apuesta-por-modernizar-la-colecta-en-saltillo-DD20327051

Las personas interesadas pueden solicitar información y realizar su registro en Cruz Roja Delegación Saltillo mediante el número de WhatsApp 844-342-16-72.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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