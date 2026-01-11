Invita Saltillo a pagar el predial en enero con descuento y sorteo de premios en efectivo

La tesorera municipal de Saltillo, Lissette Álvarez Cuéllar, informó que las y los ciudadanos que realicen el pago de su impuesto predial durante el mes de enero podrán participar en el sorteo de 10 premios de 100 mil pesos en efectivo, como parte de los incentivos para fomentar el cumplimiento oportuno de esta contribución.

La funcionaria recordó que durante enero se aplica un descuento del 15 por ciento en el pago del gravamen; mientras que en febrero el beneficio será del 10 por ciento y en marzo del 5 por ciento, por lo que exhortó a la ciudadanía a aprovechar las facilidades vigentes en este inicio de año.

“Invitamos a las y los ciudadanos a realizar el pago de su predial, mismo que se ve reflejado en obras, servicios, acciones y programas en beneficio directo de las familias saltillenses”, expresó Álvarez Cuéllar.

La tesorera municipal destacó que el Ayuntamiento ofrece diversas opciones de pago, tanto presenciales como en línea, y que cualquiera de ellas permite participar automáticamente en el sorteo, siempre y cuando el pago se realice dentro del mes de enero.

En cuanto a los módulos presenciales, detalló que las cajas de la Presidencia Municipal operan de lunes a viernes de 08:00 a 17:00 horas y los sábados de 09:00 a 13:00 horas; mientras que la caja del Mercado Juárez brinda atención de lunes a sábado de 08:00 a 18:00 horas.

Asimismo, se cuenta con módulos externos ubicados en Sendero Sur, Central de Autobuses, Plaza Nogalera, Merco Mirador, Soriana Portales, Soriana Campestre, Soriana San Isidro, Plaza Patio, colonia Valle de las Flores, Plaza Mirasierra, Plaza Real, Gimnasio Municipal y Multideportivo El Sarape, con horarios de lunes a viernes de 09:00 a 16:00 horas y los sábados de 09:00 a 13:00 horas.

Para quienes prefieren realizar el trámite en línea, el pago puede efectuarse a través de la plataforma Saltillo Fácil, en www.saltillofacil.gob.mx, seleccionando la opción “Paga tu predial” y consultando el adeudo mediante la clave catastral. En caso de no contar con ella, es posible obtenerla ingresando la dirección del predio y validando los datos del propietario.

También se puede acceder a Saltillo Fácil desde la página oficial del Municipio, www.saltillo.gob.mx, así como realizar el pago a través del Chat Bot de WhatsApp del Municipio de Saltillo, en el número 844-160-08-08, seleccionando la opción 1 “Consulta de adeudo y pago predial”, donde el sistema informa el monto a pagar y envía un enlace seguro para completar la transacción.

Otra alternativa digital es el Visor Saltillo, disponible en https://visor.saltillo.gob.mx/, donde las y los contribuyentes pueden ubicar su predio en el mapa, seleccionar la opción “Paga tu predial” y efectuar el pago en línea de manera sencilla.

Finalmente, Lissette Álvarez recordó que durante el mes de enero también se ofrece un 50 por ciento de descuento en recargos acumulados para quienes presenten adeudos de años anteriores, lo que representa una oportunidad adicional para regularizar su situación fiscal.