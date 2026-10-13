Invita Saltillo a participar en rodada ciclista contra el cáncer de mama

El Gobierno Municipal de Saltillo, a través del Instituto Municipal de las Mujeres, convocó a la ciudadanía a participar este domingo 18 de octubre en la rodada ciclista “Pedalea Rosa por Ellas”, actividad que busca promover la prevención y la detección oportuna del cáncer de mama. En el marco del Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, el evento tiene como propósito fomentar el autocuidado y generar conciencia sobre la importancia de las revisiones médicas periódicas para identificar posibles signos de alerta.

Vanessa Fernández Tonone, directora del Instituto Municipal de las Mujeres, informó que durante la actividad se compartirá información relacionada con la prevención y la detección temprana de esta enfermedad, además de invitar a mujeres y hombres a sumarse a la iniciativa. La rodada tendrá como punto de salida y meta la Plaza Concordia, con inicio programado a las 8:00 horas. La convocatoria contempla las categorías femenil y varonil, por lo que se busca promover la participación de la población en general. El recorrido incluirá la carretera Los Valdez, el bulevar José Musa de León y el bulevar Narro Robles, vialidades por las que transitarán las personas participantes durante la actividad. Para formar parte de “Pedalea Rosa por Ellas”, las personas interesadas deberán contar con bicicleta propia y completar su registro, que será gratuito, mediante el formulario disponible en las redes sociales del Instituto Municipal de las Mujeres y del Gobierno Municipal de Saltillo.

Fernández Tonone reiteró la invitación a la ciudadanía para participar en esta rodada y contribuir a la difusión de información sobre el cáncer de mama, así como a la promoción de hábitos de prevención y cuidado de la salud. Para obtener más información sobre la actividad, las personas interesadas pueden comunicarse al Instituto Municipal de las Mujeres al teléfono 844-415-28-15.

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