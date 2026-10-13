Invita Saltillo a participar en rodada ciclista contra el cáncer de mama

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    Invita Saltillo a participar en rodada ciclista contra el cáncer de mama
    El evento busca promover la prevención, el autocuidado y la detección oportuna del cáncer de mama. CORTESÍA

La actividad se realizará en el marco del Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama

El Gobierno Municipal de Saltillo, a través del Instituto Municipal de las Mujeres, convocó a la ciudadanía a participar este domingo 18 de octubre en la rodada ciclista “Pedalea Rosa por Ellas”, actividad que busca promover la prevención y la detección oportuna del cáncer de mama.

En el marco del Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, el evento tiene como propósito fomentar el autocuidado y generar conciencia sobre la importancia de las revisiones médicas periódicas para identificar posibles signos de alerta.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/impulsa-instituto-municipal-de-la-mujer-en-saltillo-acciones-preventivas-y-protesis-contra-el-cancer-de-mama-LI23819772

Vanessa Fernández Tonone, directora del Instituto Municipal de las Mujeres, informó que durante la actividad se compartirá información relacionada con la prevención y la detección temprana de esta enfermedad, además de invitar a mujeres y hombres a sumarse a la iniciativa.

La rodada tendrá como punto de salida y meta la Plaza Concordia, con inicio programado a las 8:00 horas. La convocatoria contempla las categorías femenil y varonil, por lo que se busca promover la participación de la población en general.

El recorrido incluirá la carretera Los Valdez, el bulevar José Musa de León y el bulevar Narro Robles, vialidades por las que transitarán las personas participantes durante la actividad.

Para formar parte de “Pedalea Rosa por Ellas”, las personas interesadas deberán contar con bicicleta propia y completar su registro, que será gratuito, mediante el formulario disponible en las redes sociales del Instituto Municipal de las Mujeres y del Gobierno Municipal de Saltillo.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/cuenta-saltillo-con-335-sitios-seguros-para-mujeres-EA23540545

Fernández Tonone reiteró la invitación a la ciudadanía para participar en esta rodada y contribuir a la difusión de información sobre el cáncer de mama, así como a la promoción de hábitos de prevención y cuidado de la salud.

Para obtener más información sobre la actividad, las personas interesadas pueden comunicarse al Instituto Municipal de las Mujeres al teléfono 844-415-28-15.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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