Invita UAdeC a curso de matemáticas para estudiantes de nivel Básico y Preparatoria

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Saltillo
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    Invita UAdeC a curso de matemáticas para estudiantes de nivel Básico y Preparatoria
    La Facultad de Ciencias Físico Matemáticas de la UAdeC impartirá un curso-taller dirigido a estudiantes de Primaria, Secundaria y Bachillerato. CORTESÍA

Las actividades serán del 23 de septiembre al 28 de noviembre, con opciones de regularización y preparación para olimpiadas

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), a través de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas (FCFM), abrió la convocatoria para el Curso-Taller de Resolución de Problemas de Matemáticas, dirigido a estudiantes de Primaria, Secundaria y Bachillerato.

El programa se desarrollará del 23 de septiembre al 28 de noviembre de 2026, con sesiones los miércoles y sábados, y contempla dos modalidades: Apoyo/Regularización y Olimpiada.

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La primera está dirigida a quienes requieren reforzar sus conocimientos, resolver dudas y trabajar en los temas que representan mayor dificultad de acuerdo con su grado escolar.

DOS MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN

La modalidad de Olimpiada está dirigida a estudiantes a partir de quinto grado de Primaria y se enfoca en la resolución de problemas tipo competencia, con ejercicios orientados a su preparación para participar en Olimpiadas de Matemáticas.

Para alumnos de Primaria, primero y segundo de Secundaria, las sesiones serán los miércoles de 16:00 a 17:30 horas y los sábados de 9:00 a 10:30 horas.

En el caso de estudiantes de tercero de Secundaria y Bachillerato, las actividades se llevarán a cabo los miércoles de 17:30 a 19:00 horas y los sábados de 10:30 a 12:00 horas.

Las actividades tendrán como sede el Edificio “A” de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas, ubicado en la Unidad Camporredondo.

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El costo de participación es de 550 pesos, en un solo pago.

INSCRIPCIONES EN CAMPOREDONDO

Las inscripciones se realizan directamente en las instalaciones de la Facultad, en Prolongación David Berlanga s/n, Unidad Camporredondo, de lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 horas.

Para registrarse no es necesario presentar documentos; únicamente se solicitarán datos personales y escolares básicos.

Para obtener mayor información están disponibles los teléfonos (844) 414 47 39 y, vía WhatsApp, el (844) 455 35 24. También puede consultarse la página de Facebook de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas de la UAdeC.

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