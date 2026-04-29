Invitan a masterclass White Belt para fortalecer competencias industriales en el Tec Saltillo

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Saltillo
/ 29 abril 2026
    Invitan a masterclass White Belt para fortalecer competencias industriales en el Tec Saltillo
    Sesión práctica abierta a todas las carreras; registro con cupo limitado el 7 de mayo en Aula Magna ESPECIAL

Invitan a masterclass White Belt para fortalecer competencias industriales en el Tec Saltillo

En colaboración con el Tecnológico Nacional de México campus Saltillo y el Capítulo de Ingeniería Industrial IISE 951 ITS, se anunció una masterclass orientada al desarrollo de habilidades aplicadas en entornos productivos, dirigida a la comunidad estudiantil de todas las carreras.

Bajo el formato “White Belt + Aplicación Práctica”, la sesión busca acercar a las y los participantes a metodologías utilizadas en la industria, con un enfoque centrado en la mejora de procesos y la generación de valor.

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ENFOQUE PRÁCTICO Y VISIÓN PROFESIONAL

Durante la actividad, las y los asistentes podrán identificar áreas de mejora en casos reales, comprender dinámicas de optimización dentro de organizaciones y experimentar herramientas que fortalecen el perfil profesional.

La iniciativa responde a la creciente demanda del sector productivo por egresados con capacidades analíticas, pensamiento crítico y habilidades para implementar soluciones concretas.

DETALLES Y ACCESO

El evento se realizará el 7 de mayo, de 10:00 a 12:00 horas, en el Aula Magna del plantel. La participación es gratuita, aunque con cupo limitado.

Quienes deseen asistir deberán confirmar su lugar mediante registro previo, ya sea a través de los canales de difusión del evento o enviando un mensaje directo a los organizadores.

Esta actividad forma parte de una ruta de formación que busca potenciar el perfil de las y los estudiantes con herramientas alineadas a las exigencias actuales del ámbito industrial.

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