Invitan a mujeres emprendedoras de Saltillo a participar en Navidalia 2025

Saltillo
/ 11 noviembre 2025
    Navidalia 2025 brindará un espacio para que las mujeres emprendedoras puedan vender sus productos y servicios, además de promover sus negocios entre la ciudadanía. FOTO: CORTESÍA

El Gobierno Municipal de Saltillo invita a mujeres emprendedoras a registrarse en Navidalia 2025, evento del 5 al 7 de diciembre que permitirá comercializar productos, servicios y fortalecer la visibilidad de sus negocios

El Gobierno Municipal de Saltillo, a través del Instituto Municipal de las Mujeres, invitó a las mujeres emprendedoras de la ciudad a inscribirse para participar en Navidalia 2025, un evento enfocado en ofrecer productos y servicios a la ciudadanía, así como en impulsar la visibilidad de los negocios locales.

Vanessa Fernández Tonone, directora del Instituto, señaló que el alcalde Javier Díaz González busca constantemente apoyar a las emprendedoras mediante espacios donde puedan comercializar sus productos y darse a conocer. “En Navidalia les damos un espacio para que puedan vender sus productos o servicios, además de darse a conocer y que de esta manera sus negocios sigan creciendo”, explicó.

Navidalia 2025 se realizará del 5 al 7 de diciembre en el estacionamiento de Parque Centro, en un horario de 15:00 a 21:00 horas. Las interesadas en participar deberán enviar su nombre, fotografías del producto, número de teléfono e identificación oficial al correo imm.bazares@gmail.com. Se aclaró que los espacios son limitados, por lo que se exhortó a registrarse lo antes posible.

Para mayor información, las emprendedoras pueden acudir directamente al Instituto Municipal de las Mujeres, ubicado en la Nueva Unidad Administrativa en Presidente Cárdenas 840, Zona Centro, o comunicarse al teléfono 844-415-28-15. Navidalia 2025 busca fortalecer el emprendimiento femenino y brindar oportunidades de crecimiento a las pequeñas empresarias locales.

Temas


mercados

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Organizaciones


ayuntamiento de saltillo

Elena Vega

Editora Web y de Mesa Regional en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

