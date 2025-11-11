$!Invitan a mujeres emprendedoras de Saltillo a participar en Navidalia 2025

TE PUEDE INTERESAR: Un año después de la explosión, joven de Saltillo narra su lucha por sobrevivir

El Gobierno Municipal de Saltillo , a través del Instituto Municipal de las Mujeres, invitó a las mujeres emprendedoras de la ciudad a inscribirse para participar en Navidalia 2025 , un evento enfocado en ofrecer productos y servicios a la ciudadanía, así como en impulsar la visibilidad de los negocios locales.

Vanessa Fernández Tonone, directora del Instituto, señaló que el alcalde Javier Díaz González busca constantemente apoyar a las emprendedoras mediante espacios donde puedan comercializar sus productos y darse a conocer. “En Navidalia les damos un espacio para que puedan vender sus productos o servicios, además de darse a conocer y que de esta manera sus negocios sigan creciendo”, explicó.

Navidalia 2025 se realizará del 5 al 7 de diciembre en el estacionamiento de Parque Centro, en un horario de 15:00 a 21:00 horas. Las interesadas en participar deberán enviar su nombre, fotografías del producto, número de teléfono e identificación oficial al correo imm.bazares@gmail.com. Se aclaró que los espacios son limitados, por lo que se exhortó a registrarse lo antes posible.

Para mayor información, las emprendedoras pueden acudir directamente al Instituto Municipal de las Mujeres, ubicado en la Nueva Unidad Administrativa en Presidente Cárdenas 840, Zona Centro, o comunicarse al teléfono 844-415-28-15. Navidalia 2025 busca fortalecer el emprendimiento femenino y brindar oportunidades de crecimiento a las pequeñas empresarias locales.