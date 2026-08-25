Invitan a nueva edición de Mercadellas con más de 300 emprendedoras en Saltillo; será en el Estadio Francisco I. Madero

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    Invitan a nueva edición de Mercadellas con más de 300 emprendedoras en Saltillo; será en el Estadio Francisco I. Madero
    El Instituto Municipal de las Mujeres organiza el evento como parte de las acciones de impulso al emprendimiento femenino.

La entrada será completamente gratuita para la ciudadanía

El Gobierno Municipal de Saltillo invitó a la ciudadanía a participar este sábado 29 de agosto en una nueva edición de Mercadellas, evento que reunirá a más de 300 mujeres emprendedoras.

La actividad se realizará a través del Instituto Municipal de las Mujeres en el pasillo del Estadio Francisco I. Madero, con entrada gratuita, en un horario de 6:00 de la tarde a 11:00 de la noche.

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Vanessa Fernández Tonone, directora del Instituto Municipal de las Mujeres, señaló que para el alcalde Javier Díaz González es una prioridad impulsar programas y políticas públicas que contribuyan al desarrollo y mejoren la calidad de vida de las mujeres.

Durante Mercadellas, las y los asistentes podrán conocer y adquirir productos y servicios ofrecidos por las emprendedoras participantes, además de disfrutar de actividades dirigidas a distintos sectores de la población.

“Los invitamos a conocer, comprar y apoyar los productos y emprendimientos de nuestras mujeres, y habrá además artesanos, artistas locales, juegos para niños y muchas cosas más para disfrutar”, refirió Fernández Tonone.

Entre los productos que estarán disponibles se encuentran bisutería, ropa, calzado, accesorios, cosmética natural, maquillaje, artículos artesanales y de crochet, snacks, repostería, salsas y aderezos, entre otros.

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El evento también contará con la participación de artesanos y artistas locales, así como juegos para niñas y niños, con el propósito de ofrecer una actividad para toda la familia.

Mercadellas ha sido realizado anteriormente en espacios como la Plaza Nueva Tlaxcala, la explanada de la Presidencia Municipal de Saltillo y Paseo Villalta, como parte de las acciones para promover y fortalecer los emprendimientos encabezados por mujeres.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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