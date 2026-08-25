Invitan a nueva edición de Mercadellas con más de 300 emprendedoras en Saltillo; será en el Estadio Francisco I. Madero

El Gobierno Municipal de Saltillo invitó a la ciudadanía a participar este sábado 29 de agosto en una nueva edición de Mercadellas, evento que reunirá a más de 300 mujeres emprendedoras. La actividad se realizará a través del Instituto Municipal de las Mujeres en el pasillo del Estadio Francisco I. Madero, con entrada gratuita, en un horario de 6:00 de la tarde a 11:00 de la noche.

Vanessa Fernández Tonone, directora del Instituto Municipal de las Mujeres, señaló que para el alcalde Javier Díaz González es una prioridad impulsar programas y políticas públicas que contribuyan al desarrollo y mejoren la calidad de vida de las mujeres. Durante Mercadellas, las y los asistentes podrán conocer y adquirir productos y servicios ofrecidos por las emprendedoras participantes, además de disfrutar de actividades dirigidas a distintos sectores de la población. “Los invitamos a conocer, comprar y apoyar los productos y emprendimientos de nuestras mujeres, y habrá además artesanos, artistas locales, juegos para niños y muchas cosas más para disfrutar”, refirió Fernández Tonone. Entre los productos que estarán disponibles se encuentran bisutería, ropa, calzado, accesorios, cosmética natural, maquillaje, artículos artesanales y de crochet, snacks, repostería, salsas y aderezos, entre otros.

El evento también contará con la participación de artesanos y artistas locales, así como juegos para niñas y niños, con el propósito de ofrecer una actividad para toda la familia. Mercadellas ha sido realizado anteriormente en espacios como la Plaza Nueva Tlaxcala, la explanada de la Presidencia Municipal de Saltillo y Paseo Villalta, como parte de las acciones para promover y fortalecer los emprendimientos encabezados por mujeres.

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