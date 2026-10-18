Invitan al Festival ‘La Magia de la Migración de la Mariposa Monarca’ en El Chapulín de Saltillo

La jornada busca promover la conservación ambiental y generar conciencia sobre la importancia de proteger a la mariposa monarca, una de las especies migratorias más emblemáticas del continente. Para ello, se ofrecerán actividades educativas, recreativas y culturales dirigidas a personas de todas las edades.

El Parque Ecológico El Chapulín será sede del Festival “La Magia de la Migración de la Mariposa Monarca 2026”, que se realizará el próximo domingo 25 de octubre, de las 11:00 a las 15:00 horas, con entrada gratuita para todo el público.

Entre las opciones para los asistentes habrá talleres de pintura y creatividad, dinámicas de educación ambiental y recorridos guiados por los jardines polinizadores del parque, donde podrán conocer más sobre los ecosistemas y la importancia de preservar los espacios naturales.

El programa también contempla un intercambio de plantas por residuos reciclables, con el propósito de fomentar prácticas sustentables entre la ciudadanía. Además, se instalarán espacios para la venta de alimentos tradicionales y artesanías de la región, con lo que se busca impulsar el comercio local.

Como parte de la celebración, los organizadores invitaron a los asistentes a acudir con alas de mariposa monarca o vestimenta en tonos naranja y negro. El festival pretende reunir a familias y amigos en torno a la cultura y el cuidado del medio ambiente, así como destacar la importancia del fenómeno migratorio de esta especie durante su paso por la entidad.

Durante la jornada, las familias asistentes podrán disfrutar de una amplia oferta de actividades educativas y recreativas, entre las que destacan:

Talleres creativos: Sesiones de pintura y creatividad para todas las edades.

Educación ambiental: Dinámicas enfocadas en concientizar sobre el cuidado de los ecosistemas.

Recorridos guiados: Caminatas explicativas por los jardines polinizadores del parque.

Cultura del reciclaje: Un programa de intercambio donde los ciudadanos podrán canjear plantas por residuos reciclables.

Comercio local: Venta de alimentos tradicionales y artesanías de la región.