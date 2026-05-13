Saltillo anuncia el FINA 449: una fiesta cultural de 42 días con impacto internacional

El alcalde Javier Díaz González destacó que esta edición es histórica por su duración y el fuerte respaldo al talento local. “Estamos iniciando el 14 de junio para finalizar el 25 de julio. Son 6 semanas con la participación de 3,700 artistas saltillenses”, afirmó el edil, subrayando que la identidad de la ciudad es el motor del evento.

El Gobierno Municipal de Saltillo presentó oficialmente la edición 2026 del Festival Internacional de las Artes (FINA) Saltillo 449. Este año, la celebración por la fundación de la ciudad se expandirá a seis semanas de actividades continuas, consolidándose como uno de los proyectos culturales más robustos del norte de México al sumar más de 280 eventos.

Díaz explicó que la meta es democratizar el acceso al arte, llevando la cartelera a 74 escenarios. Entre las actividades más esperadas destaca la “Callejoneada al ritmo de banda”, que arrancará el domingo 14 de junio a las 18:00 horas, partiendo del Parque Mirador hacia Paseo Capital con la participación de agrupaciones como Banda Brava y el tamborazo zacatecano de Demesio Sánchez.

“Para nosotros era bien importante cómo poder generar espacios para los artistas saltillenses... muchas actividades en las comunidades rurales”, señaló el mandatario. En este sentido, el Escenario Móvil visitará ejidos como Buñuelos, San Juan de la Vaquería y Agua Nueva, llevando presentaciones de Santiago Farías, Los Lobos Norteños de la UAdeC y la Compañía Folklórica Ixtle Coahuila.

Por su parte, Leticia Rodarte, directora del Instituto Municipal de Cultura, resaltó que el FINA ha crecido junto con su gente. “El FINA no es solamente una celebración, es un espacio de encuentro, de creación y de integridad”, comentó la funcionaria sobre la trascendencia civil y social de esta edición que incluye 42 días de programación.

La programación integra disciplinas como música, danza y literatura. Un ejemplo de esta unión es “El Tranvía de Acuña”, donde se realizarán lecturas de poemas de Manuel Acuña en movimiento por el Centro Histórico. “Va a estar la gente escuchando la poesía de Manuel Acuña y sobre todo buscando ahí entre diferentes lugares antiguos e históricos”, detalló el alcalde sobre esta actividad que requiere cortesías.

La dimensión del festival se refleja en sus invitados, contando con la presencia de 11 estados y 10 países como Brasil, Corea, España y Francia. Estos artistas compartirán escenarios no solo en teatros, sino en plazas públicas y foros independientes, asegurando que la cultura llegue a cada sector de la población sin excepción.