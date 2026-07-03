Javier Díaz impulsa al talento artístico con actividades del FINA 2026

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, aseguró que el Festival Internacional de las Artes (FINA) 2026 fortalece la formación artística y genera espacios para que el talento local muestre su trabajo a las familias saltillenses, a través de una programación que incluye talleres, conciertos y presentaciones de danza en distintos puntos de la ciudad. Como parte de las actividades del festival, dio inicio el Taller de Serigrafía Aplicada a Productos, impartido por Elías López en el Centro Comunitario Espinoza Mireles, donde las y los participantes comenzaron a conocer técnicas de impresión aplicadas a diversos materiales para fortalecer sus habilidades creativas.

En el Centro de Estudios Musicales “Jonás Yeverino Cárdenas” se llevó a cabo el concierto de clausura del taller de percusiones “Resonando Ando”, en el que alumnas y alumnos compartieron con el público los conocimientos adquiridos durante su proceso de formación musical. La oferta cultural continuó en el Centro Cultural Teatro García Carrillo con la presentación de “Devorar nuestros días”, a cargo de El Cuartel Compañía de Danza Contemporánea, espectáculo que fusionó la danza contemporánea con música en vivo ante los asistentes. Como parte de la programación musical también se realizó Saltirock en el Biblioparque Norte, donde las bandas locales Sexta Línea, Coyle, Artificial, Jann y Fonte ofrecieron un concierto que reunió a decenas de asistentes y brindó un escaparate para el talento emergente de la ciudad.

Javier Díaz González reiteró que su administración continuará impulsando espacios para la formación, la creación y la difusión artística, con el propósito de acercar la cultura a las familias saltillenses y fortalecer la vida cultural del municipio. Las actividades forman parte de la programación del Festival Internacional de las Artes Saltillo FINA 2026, que continuará en los próximos días con talleres, conciertos, exposiciones, funciones de teatro y espectáculos de danza en diversos recintos de la ciudad.

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