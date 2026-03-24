Javier Díaz inaugura rehabilitación del cuartel del GRS en Saltillo para fortalecer la seguridad

SALTILLO, COAHUILA.- Con el objetivo de mejorar las condiciones de trabajo de los elementos encargados de la seguridad en la ciudad, el alcalde Javier Díaz González encabezó la entrega de la rehabilitación del cuartel general del Grupo de Reacción Sureste (GRS), perteneciente a la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Durante el acto, el edil señaló que contar con instalaciones adecuadas para los elementos policiales representa una inversión directa en la seguridad de la capital coahuilense, al tratarse de un grupo operativo que diariamente trabaja para mantener la tranquilidad en los distintos sectores del municipio.

Díaz González subrayó que la seguridad pública continúa siendo la principal prioridad de su administración, en coordinación con el Gobierno del Estado encabezado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, con quien se mantienen estrategias conjuntas para preservar la estabilidad y el desarrollo de Saltillo. El comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, explicó que la intervención incluyó la rehabilitación de dormitorios, sanitarios, regaderas, así como el área de cocina y el comedor, además de la renovación total del mobiliario. Indicó que estas mejoras permitirán ofrecer mejores condiciones de estancia para los 98 elementos que integran el Grupo de Reacción Sureste, quienes en muchas ocasiones permanecen en el cuartel durante largas jornadas de trabajo.

“Estos espacios son fundamentales para quienes integran el GRS, ya que en ocasiones pasan más tiempo aquí que en sus propios hogares. Con estas mejoras se busca dignificar su labor y brindarles condiciones adecuadas para desempeñar su trabajo”, expresó Garza Félix.

En representación de los elementos del grupo, la oficial Margarita agradeció al Gobierno Municipal por las mejoras realizadas en las instalaciones, al señalar que el cuartel funciona como una segunda casa para quienes integran la corporación.

La entrega del espacio contó también con la presencia del secretario del Ayuntamiento, Francisco Saracho Navarro; los regidores Hugo Alberto Rábago Mar y Mario Mata Quintero; el director de la Policía y Tránsito Municipal, Simón Pérez Saldaña; y el coordinador del Grupo de Reacción Sureste, Nazario Garza Hernández.

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