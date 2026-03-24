Javier Díaz inaugura rehabilitación del cuartel del GRS en Saltillo para fortalecer la seguridad

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Saltillo
/ 24 marzo 2026
    Javier Díaz inaugura rehabilitación del cuartel del GRS en Saltillo para fortalecer la seguridad
    El alcalde Javier Díaz González encabezó la entrega de la rehabilitación del cuartel del Grupo de Reacción Sureste en Saltillo. CORTESÍA

Se mejoraron áreas de descanso, servicios y mobiliario para fortalecer las condiciones de trabajo de los elementos que integran esta corporación policial

SALTILLO, COAHUILA.- Con el objetivo de mejorar las condiciones de trabajo de los elementos encargados de la seguridad en la ciudad, el alcalde Javier Díaz González encabezó la entrega de la rehabilitación del cuartel general del Grupo de Reacción Sureste (GRS), perteneciente a la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Durante el acto, el edil señaló que contar con instalaciones adecuadas para los elementos policiales representa una inversión directa en la seguridad de la capital coahuilense, al tratarse de un grupo operativo que diariamente trabaja para mantener la tranquilidad en los distintos sectores del municipio.

$!Las instalaciones del GRS fueron renovadas con mejoras en dormitorios, sanitarios, regaderas, cocina y comedor.
Las instalaciones del GRS fueron renovadas con mejoras en dormitorios, sanitarios, regaderas, cocina y comedor. CORTESÍA
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Díaz González subrayó que la seguridad pública continúa siendo la principal prioridad de su administración, en coordinación con el Gobierno del Estado encabezado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, con quien se mantienen estrategias conjuntas para preservar la estabilidad y el desarrollo de Saltillo.

El comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, explicó que la intervención incluyó la rehabilitación de dormitorios, sanitarios, regaderas, así como el área de cocina y el comedor, además de la renovación total del mobiliario.

Indicó que estas mejoras permitirán ofrecer mejores condiciones de estancia para los 98 elementos que integran el Grupo de Reacción Sureste, quienes en muchas ocasiones permanecen en el cuartel durante largas jornadas de trabajo.

$!El proyecto busca ofrecer mejores condiciones de estancia para los 98 elementos que integran esta unidad operativa.
El proyecto busca ofrecer mejores condiciones de estancia para los 98 elementos que integran esta unidad operativa. CORTESÍA

“Estos espacios son fundamentales para quienes integran el GRS, ya que en ocasiones pasan más tiempo aquí que en sus propios hogares. Con estas mejoras se busca dignificar su labor y brindarles condiciones adecuadas para desempeñar su trabajo”, expresó Garza Félix.

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En representación de los elementos del grupo, la oficial Margarita agradeció al Gobierno Municipal por las mejoras realizadas en las instalaciones, al señalar que el cuartel funciona como una segunda casa para quienes integran la corporación.

$!Autoridades municipales destacaron que fortalecer a las corporaciones policiales contribuye a mantener la seguridad en Saltillo.
Autoridades municipales destacaron que fortalecer a las corporaciones policiales contribuye a mantener la seguridad en Saltillo. CORTESÍA

La entrega del espacio contó también con la presencia del secretario del Ayuntamiento, Francisco Saracho Navarro; los regidores Hugo Alberto Rábago Mar y Mario Mata Quintero; el director de la Policía y Tránsito Municipal, Simón Pérez Saldaña; y el coordinador del Grupo de Reacción Sureste, Nazario Garza Hernández.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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